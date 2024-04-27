鼓鼓（中）27日出席hito流行音樂獎搶票會，U：NUS為他驚喜慶生。（Hit Fm聯播網提供）

「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」下個月25日將在台北小巨蛋盛大登場，今（27日）率先在台北東區舉辦造勢活動，邀請鼓鼓（呂思緯）及男團「U：NUS」獻聲造勢。鼓鼓前陣子向女友大元（林艾璇）求婚成功，問及婚事籌辦進度？鼓鼓甜蜜說：「如果大家想要參與，會辦一場大的，但大家不用包紅包。」

鼓鼓上月浪漫求婚、升格未婚夫身份，好奇何時完成登記？他認為：「其實登記隨時都可以，就挑個好記的好日子，像是交往紀念日這種。」他坦言和大元還沒討論到婚禮，光是想到宴客名單，就覺得很麻煩；提到師兄五月天通常一個人就會包出百萬紅包，鼓鼓聽聞笑回：「有嗎？那馬上辦。」至於生子規劃，「還在想，順其自然」。

鼓鼓去年發行專輯《跳舞在米蘭》，抒情主打〈當我變成我們〉MV點閱率突破500萬，獲「2023 hito年度十大華語歌曲」肯定，也一舉入圍「最受歡迎男歌手」獎項。鼓鼓明（28日）迎接40歲生日，U：NUS今特地送上蛋糕為他提前慶生，並與現場歌迷合唱〈生日快樂歌〉，氣氛溫馨。

「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」主辦單位今加碼公布第3波卡司，包含搶票會公布的「GX」鼓鼓及蕭秉治之外，JADE、派偉俊、婁峻碩、楊乃文也確認出席頒獎典禮，加上前兩波公布的歌手名單，目前已有18組超豪華陣容共襄盛舉，5月25日將輪番上陣帶來精采絕倫演出，嗨翻台北小巨蛋。