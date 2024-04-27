桃園市青年局27日於中原文創園區成立市內首座以文創產業為中心的青年創業基地桃藝工坊，開幕第一期招募10組優秀文創品牌進駐。（蔡明亘攝）

桃園市青年局在中壢中原文創園區成立市內首座以文創產業為中心的青年創業基地「桃藝工坊」，第1期招募10組優秀文創品牌進駐，今開幕首日舉行文創市集、手作課程、集點換禮、消費抽獎、免費拍貼等活動，吸引民眾熱情參與，桃園市副市長蘇俊賓也到場同樂，期許文創基地成為桃園青年匯聚創意的藝術誕生地。

基地開幕第一期招募10組優秀文創品牌進駐，例如台灣美食為主題的袖珍黏土品牌「一公分手作」以美食為主題，把滷肉飯、烤香腸等傳統小吃縮小成「一公分手作」，看了同樣讓人食指大動，作品充滿溫度與獨特性，除了能成為身上最亮眼的妝點，也從職人小巧的袖珍食物作品中，看到深藏在民眾心中的美食記憶，展現職人對於台灣美食文化的熱愛與堅持。

動漫模型改造品牌「Rix魔想空間」，創辦人原本經營消防公司有成，但因自身對「魔改」的熱誠，讓他毅然結束公司並投身模型市場，近期則為紀念鳥山明，改造多組鳥山明相關作品，引起台灣玩家讚賞，本職人並曾獲全國科幻盃模型比賽人形組銅賞獎。

青年局指出，基地將於每季招募1次文創品牌，盼讓更多文職人能夠在此基地有更多發揮的空間。在實體設計上，文創空間則採時下最流行的設計元素，如「多巴胺繽紛色系」、「意象美學」和「調色盤」，民眾在其中能感受到置身於一幅色彩繽紛的畫中，除了邊逛文創市集還能在任何角落拍照、打卡，希望基地在未來能成為民眾假日遊玩及休憩的景點之一。

內部空間規畫分2大區塊，「互動交流空間」開設文創活動、多元手作課程，如開設手作金工課程讓民眾體驗親手製作的戒指；「展售空間」係專屬職人作品或商品展售空間，用以行銷宣傳職人作品及品牌，讓民眾邊逛邊選自己喜歡的職人作品，並給予進駐基地之團隊商業成長機會。

蘇俊賓表示，他本身也是重度文創使用者，一直都在進行雕刻創作，對文創產業發展十分關心，市府與青年局為協助桃園文創做出許多努力，盼可透過建立一個藝術聚落發展在地文創，因此成立首座文創基地，透過提供市場驗證及生產驗證2個引擎帶動創業能量，讓桃藝工坊成為真正對於文創團隊有發展的場域，而非流於表面的櫥窗。

蘇俊賓也說，盼未來青年局與文化局共同合作，讓更多文創青年除了獲得青年局創業的輔導資源外，也可以吸收文化局針對文化藝術的創意， 繼續發光發熱不斷成長，也期許參與桃藝工坊的團隊們，可以不斷成長，成為傳承文創下一代的能量，茁壯桃園文創生態。

青年局長侯佳齡指出，這個文創基地將成為桃園市嶄新的文化亮點，為青年創意提供了一個舞台，桃藝工坊的開幕，象徵桃園對文化創意產業的重視和支持，期待這個空間成為蓬勃發展的文化樞紐，吸引更多的青年人投入，共同發展桃園青年藝文產業。

「桃藝工坊」為慶祝開幕，除4月27日當日有許多好康活動外，即日起至6月30日止，凡活動期間現場單筆消費滿300元即可參加抽獎，有機會獲得最大獎iPhone15；另參與現場拍照上傳社群活動，則可獲得由「桃園文創職人x 桃藝工坊」共同創作之限定拍貼，限量200組。