陳美鳳希望以自身力量吸引更多人做公益。（台灣優質生命協會提供）

安心亞演唱多首歌曲。（台灣優質生命協會提供）

畢書盡一登場就尖叫聲不斷。（台灣優質生命協會提供）

康康妙語如珠逗樂現場觀眾。（台灣優質生命協會提供）

蔡秋鳳。（台灣優質生命協會提供）

王彩樺。（台灣優質生命協會提供）

林沖。（台灣優質生命協會提供）

劉福助。（台灣優質生命協會提供）

台灣優質生命協會理事長陳美鳳今（27日）與秘書長紀寶如、安心亞、畢書盡、劉福助、王彩樺、康康、洪都拉斯、蔡秋鳳、林沖等人在桃園展演中心參加第17屆「愛傳承關懷演唱會」。桂田文化藝術基金會董事執行長楊貴媚也抽空共襄盛舉。以復康巴士與遊覽車免費接送近700位協會長期關心的社福長輩與身心障礙孩童，安排社工與志工陪伴同歡，打造社福專屬演唱會。

陳美鳳今被問及涉入性騷等風波的黃子佼，直言2人無私交，不好做出評論。她以過往的秀場經歷表示，「以前在台上可能會開玩笑，但我現在心裡有把尺，自己把自己顧好就是最基本的」。

陳美鳳超過10餘年都堅持出席愛傳承演唱會，秉持著心中善念，將全部心力都奉獻給公益，不只對於弱勢長輩盡心盡力照顧，更把慢飛兒童當作家人，「行善不用高調，但是必須要告知，一加一的力量肯定大於二」，她希望以自身的號召力為社會做更多善事。

安心亞時隔多年再參加演唱會，感性表示：「前幾年受寶如姊邀約參與愛傳承會，當時的感動讓我久久無法忘懷，今年特別希望透過歌聲帶給長輩與孩子們快樂，尤其看到許多面熟的爺爺奶奶與小朋友，彷彿有種回到家的感覺，這是我的榮幸」。紀寶如稱讚安心亞的舞台魅力，讓台下爺爺奶奶們彷彿在看自己孫女表演，紛紛露出欣慰的表情。

情歌王子Bii畢書盡今下午一登場，台下尖叫聲就不間斷，現在身為人父的他，昨對身心障礙小朋友嶄露父愛，頻頻開心的與他們互動。他昨也感嘆，前幾年因為疫情的關係，無法常回家看長輩，因此格外珍惜每次演唱會跟長輩們相處，「我會把台下的爺爺奶奶當成家中長輩去關心，他們對我的肯定與鼓勵都讓我內心感到很像家人的感覺」。

深耕協會樂於參與公益的保庇天后王彩樺，朗朗上口的唱跳演出都是孩子與長輩們最愛也是最嗨的時刻，許多身心障礙孩子常常打電話到協會許願她能來機構探訪或愛傳承演出，王彩樺表示能被弱勢長者孩童愛著感到幸福無比，也希望自己的演出能為他們帶來溫暖與希望。

林沖17年來始終如一親自與協會深入弱勢族群機構關懷訪視，近年多次住院治療也努力復健為出演愛傳承的心志令人敬佩，他更貢獻授權他的人生故事給協會改編成舞台劇，盼透過自身故事鼓勵身邊所有社會大眾與弱勢族群，林沖表示，他在台灣優質生命協會看到所有藝人努力以實際行動幫助溫暖身邊需要的弱勢族群，他也希望持續協助協會公益關懷服務，同時也呼籲社會大眾一起讓這份愛永不間斷。