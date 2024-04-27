面對輸球就可能距離季後賽越來越遠的困境，台北富邦勇士27日靠著強森拿下24分、24籃板，「野獸」林志傑也有19分進帳，最後以102比74輕取地主新北國王，目前戰績15勝18敗，雖然仍然排在聯盟第5位置，卻跟聯盟第4新竹御頂攻城獅之間勝差拉近到1.5場。

林書豪續以替補身分出場，上半場仍打了13分04秒，投8中4，攻下15分，其中包含上半場結束前5秒的兩罰俱中，幫助地主國王打完上半場，反以51比50領先勇士，楊敬敏半場也拿14分，勇士則以林志傑11分最高，強森8分、11籃板。

勇士第三節打出13比2小高潮，一度擴大領先到15分，接著來到末節，勇士更靠強森、周桂羽、林志傑等人火力，持續把領先差距繼續擴大，甚至打到最後4分26秒，更靠林志傑三分球取得98比69大幅領先，打到最後2分48秒，雙方也都換下主力進入垃圾時間。

除了強森與林志傑，塞瑟夫也替勇士貢獻16分、12籃板，周桂羽13分，洪楷傑12分；國王以替補上場的林書豪19分最高，楊敬敏與簡祐哲各有14分，國王3名洋將加起來總分竟然才19分，林書緯全場投11中0，李愷諺投9中0，表現也很不理想。