「五加二」產業創新推動方案成果之一臺南沙崙智慧綠能科學城，由行政院統籌，整合國科會、國發會、經濟部等共13個部會的力量，共同打造新科技、新設計和新應用的示範場域，帶動大南方研發能力。行政院政務委員兼國科會主委吳政忠27日表示，沙崙科學城裡有一群努力的科技從業人員，厚實研究量能，為臺灣的未來致力付出，國科會以「科技沙崙 點亮世界臺灣」為主軸，開放場域讓民眾看到成果。

國科會參與臺南400年活動，於4月27日至29日舉辦「科技沙崙 四百臺南 世界臺灣」活動，結合臺南在地人文及沙崙科技創新，對民眾開放園區場域並辦理各項論壇、成果說明與科普體驗活動。

27日的啟動儀式上，行政院長陳建仁表示，臺南建城400年是臺灣過去的歷史與驕傲，展望未來，最重要的則是發展高科技研究與產業。國科會在沙崙智慧綠能科學城的投入，彰顯出臺南乃至全臺灣的未來百年發展方向，幫助民眾體驗最新的前瞻科技，並對科技沙崙有全新的認識。

吳政忠指出，沙崙綠能科學城2016年11月6日啟動，至今關鍵科技能量已於科技城匯集。在行政院整合各部會推動下，現已有資安、太空、量子科學、智慧交通(AI晶片無人載具)、淨零科技、智慧農業、智慧醫療等臺灣七大關鍵科技產學研界進駐，分別座落於C區資安暨智慧科技研發專區及臺灣智駕測試實驗室、D區綠能科技示範場域、E區中央研究院南分院區、X區成大沙崙醫院等場域。