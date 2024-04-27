外傳前民進黨台中市立委林靜儀已內定為衛福部政務次長；林靜儀今天對此並未證實，不過，已引發台中藍營立委重砲批評。立委黃健豪指出，林靜儀在立委任內對醫療環境沒貢獻，賴清德用人是「黨意大於民意」，恐所託非人；廖偉翔則表示，她的適任性相當令人懷疑。

林靜儀今天接受媒體採訪，對此傳聞並未證實，僅強調，不管在體制內外將持續參與，包括醫療界改善、給付等問題；至於人事安排則尊重未來行政院長及衛福部長裁量。林靜儀強調，她出身臨床，對勞動條件與制度等面向，希望都能更完善。

不過，藍營立委黃健豪批評，林靜儀雖然身為醫師，但擔任立委任內，民眾只記得她政治鬥爭的能力，沒看到她對台灣醫療環境有具體貢獻，賴清德卻用這樣的人，可見還是「黨意大於民意」。

黃健豪指出，目前台灣護理人員過勞、基層醫療待遇差、健保點數不公等諸多問題，用林靜儀來管理相關業務，恐怕所託非人。

廖偉翔則表示，檢閱林靜儀過去的負面言行、爭議不斷，全台爆發「疫苗慌時」時，林靜儀無視政府採購疫苗不力，脫口「不要嘴巴一直吵，疫苗分配下去了，還不會好好打」，根本指著人民鼻子教訓人民，其適任性相當令人懷疑。