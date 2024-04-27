受到鋒面加上西南風影響，南部連日來降下致災性雨，多地出現淹水災情，高雄中學操場也因此慘淹，遭學生狂酸「雄中湖」，校長莊福泰對此直言相當心痛，「嘲笑努力工作的人和嘲笑資源班一樣讓人心痛」。

連日豪雨讓雄中不久前才斥資千萬翻新的操場淹水，學生們見狀開酸：「一千萬壓力測試沒過」、「如果你不知道千萬泡湯的感覺，那可以來雄中湖」、「一生中不看一次雄中湖你會後悔」。

正在美國進行學術交流的校長莊福泰發文直言「感到心痛」，他表示雄中排水系統老舊，且地下水位較高，本身就不利排水，出訪前就一直擔心會積水，果然還是發生了，幸虧水退得快，但卻有部分學生對此嘲諷，讓校內總務處同仁相當受傷，平時努力維護卻成為學生揶揄對象，更有人忍不住脫口「如果繼續用原本破爛操場，不去翻新，就不會被罵了」。

莊福泰感嘆，學校同仁2年來的認真維護被當笑話，更接連搬出台電總經理辭職風波與7寶媽歧視資源班爭議為例：「這就是我們對待努力的公務員嘲笑、訕笑甚至污辱，自以為正義批判，卻不去理解事情脈絡，導致更務員最後選擇躺平」、「嘲笑努力工作的人和嘲笑資源班一樣讓人心痛」。不過事隔一天後，文章已經刪除。