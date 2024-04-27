達美航空一架波音767客機26日從紐約起飛後發生緊急充氣逃生梯不翼而飛的詭異情況。

波音公司的噴射客機又出狀況！美國達美航空（Delta Air Lines）一架以波音767執飛的航班，美東時間周五（26日）一早從紐約飛往洛杉磯，航機起飛沒多久，機組員察覺怪聲與震動異狀，緊急返航甘迺迪機場，航機落地後地勤人員發現右翼逃生梯竟已脫落不見。美國聯邦航空總署（FAA）會調查此事。同一航班在去年6月也出過逃生梯突然爆開的意外。

綜合美國國家廣播公司（NBC）紐約分台、美國「全國公共電台」（NPR）周五報導，達美航空說明，以波音767-300ER機型執飛的520號航班，美東時間上午7時15分自紐約皇后區甘迺迪機場出發，航機起飛後不久，機組員看到儀表板上的右翼緊急逃生梯指示燈亮起，右翼冒出不正常的聲響。機長宣告有緊急狀況請求返航，上午8時34分左右在甘迺迪機場降落。

520號航班乘客176人，機組員7人，事件發生後並無人員受傷消息。機上一名不願透露姓名的乘客表示，當時機上冒出的怪聲「聲音大到連機艙廣播幾乎都聽不見了」，這次空中驚魂讓乘客們「手足無措」、「真的超怕」。

Delta Airlines 767-332ER makes emergency return to John F. Kennedy International Airport after losing its right-hand side emergency slide. pic.twitter.com/NHPJCQHgcc — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 26, 2024

達美航空說，機上並未發生增壓問題，飛機落地後前往登機門，航空公司員工發現緊急升梯已與飛機「分家」不見蹤影，公司會全力配合調查。《紐約郵報》稱，當地時間周五下午警方仍在尋找失落的逃生梯，據推測可能落在紐約州長島西南部的牙買加灣（Jamaica Bay）。波音公司一名發言人表示，將等候達美航空提出評估說明。

此事發生後，這架波音客機已停用受檢。美國物流業者飛捷博（Flexport）指出，飛機退役之前平均可執勤30年。FAA說明，事發航機機齡大約34年，飛機適航證書效期2028年5月屆期。飛航即時追蹤網站FlightAware資料顯示，這架飛機1990年交機給達美航空。

2023年6月10日，達美航空同一個航班號的波音767-300客機也出過狀況，從紐約起飛前往洛杉磯途中，機上因應結冰狀況所需的備用溫度儀器系統故障，臨時轉降猶他州鹽湖城，機上168人。儀器修復後乘客再度登機起飛，航機還沒離開登機門，機尾的充氣逃生梯竟在艙內充氣爆開，一名機組員頭部遭到撞擊送醫。機上乘客形容，逃生梯就像安全氣囊一樣「爆開」，導致機艙一塊壁板飛脫而打中機組員。