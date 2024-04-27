高雄漢來海港城巨蛋店傳出食安問題！根據高雄市衛生局表示，26日3人用餐後出現上吐下瀉案例，目前因食用完畢而出現不適人數累積已有11例，均已出院，衛生局派員現場稽查，經查疑有生熟食混用污染之虞，已同步針對可疑的食材及環境進行採檢檢體共20件，檢驗致病原，並針對廚工及就醫民眾採檢人體檢體56件檢驗中。

衛生局表示，衛生局今日接獲醫院通報3人於26日至左營漢來海港巨蛋店進食後發生腹瀉等腸胃道症狀，衛生局隨即派員現場稽查，經查疑有生熟食混用污染之虞，已同步針對可疑的食材，包含蘋果蘿蔔汁、生蠔、生菜、生魚片、提拉米蘇、冰淇淋、生菜沙拉、主廚沙拉、冰塊等及環境進行採檢檢體共20件，檢驗致病原，並針對廚工及就醫民眾採檢人體檢體56件檢驗中。

衛生局說明，截至目前於該2時段用餐後出現不適症狀就醫累計11人，就醫後均已出院。為落實風險管理及損害控管預防性措施，業者將於4月27日至4月28日停業2日期間徹底清消改善，衛生局並同步進行複查，如未改善完成，可依照「食安法」第8條和第44條處6萬到2億元罰鍰。

如消費者因訂位被取消，或主張食物中毒者，請保存就醫單據（例如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害賠償，雙方若無處理共識，請消費者向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴，消保官會盡力協調以解決爭議。