桃園市楊梅區古姓廟公平常在廟裡擔任乩童，因替姊妹一家辦事製造信賴感，竟對姊妹性侵得逞。姊妹對父親反映後，廟公還假裝神明上身質疑父親、姊妹。後續對姊妹分別、共同性侵75次，所幸都無法勃起未遂。桃園地方法院依妨害性自主判廟公有期徒刑10年，可上訴。

桃園地院審理，1對姊妹從小由父親帶到廟裡參與事務，父親因屢見古男「神蹟」，加上姊妹從小認為廟公可幫自己、家人逢凶化吉，全家對廟公有一定民俗信仰的強烈信賴感。

不過廟公卻利用姊妹年幼可欺，在姊姊未滿18歲、妹妹未滿14歲時，在廟宇神明廳，替2人拉筋機會，以手撫摸胸部、大腿內側、陰蒂。有人反應後，廟公把2人帶到廟宇儲藏室、臥室。而廟公竟要2人脫掉內褲，並脫掉自己內褲，對姊妹強制性交得逞。

2人向父親、家人反映被撫摸私密處後，廟公刻意不理會姊妹，父親竟帶著姊妹去道歉。廟公假借乩童上身，質疑父親不相信廟公，並稱這段期間姊姊差點出車禍，就是因為把事情講出來。

姊妹當時覺得是自己錯了，後續廟公持續性侵2人，除撫摸私密處外，也會要姊妹與其親嘴。姊妹因為覺得很髒，每次結束都洗嘴巴，因師娘覺得奇怪，廟公還要姊妹不准在師娘面前洗嘴巴。

廟公否認犯案，稱是是挾怨報復，並說自己若性侵2人，為何2人離開廟宇時，都沒反映。

不過法院認為，姊妹證述內容並無矛盾處，且姊妹偵查中證述被害經過，數次當庭掩面痛哭，若未遭逢性侵害事故，以姊妹涉事未深程度，難想像憑空杜撰犯罪過程，羅織罪名導致廟公入罪。

法院認為，廟公為滿足自己私欲，利用他人對民俗信仰的信賴感，不顧人格發展人格健全發展及性自主決定權，考量犯後始終否認犯行，至今尚未和解、賠償，依妨害性自主等罪，判處有期徒刑10年，可上訴。