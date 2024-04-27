立法委員蘇巧慧今（27）日與羚邦集團，聯合新北市多位議員共同舉辦包場電影活動，邀請新北多間學校排球隊師生共160人觀賞「排球少年」劇場版。蘇巧慧勉勵排球小將持續努力、像電影裡的角色一樣擁有永不放棄的球隊精神。

蘇巧慧提到，包場活動緣起是日前到文林國小視察中央補助的活動中心球場地坪整建工程時，為鼓勵六年級排球隊在近期多項大小賽事中榮獲佳績，和球隊小將們許下承諾，要帶大家進場看《排球少年》。

最後蘇巧慧與羚邦集團聯合民進黨籍新北市議員廖宜琨、民進黨籍新北市議員卓冠廷、無黨籍議員蘇泓欽與國民黨籍新北市議員呂家愷，邀請了鶯歌國中、鶯歌工商共160位大小朋友一起進場看劇，鶯歌國中校長江明泱、鶯歌工商校長顏龍源、文林國小校長鄭旭泰皆出席活動，一同感謝蘇巧慧、羚邦集團與議員們合力給小朋友最好的觀影饗宴，也期勉隊員們繼續努力，在球場上發光發熱。

蘇巧慧說，她非常重視選區學校球隊發展，同時積極為多校改善校園運動環境，八年來為38校、改善188項校園軟硬體設施，爭取超過7億8600萬元經費，致力於「改善一校的建設，創造三贏的局面。」