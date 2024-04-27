據共同社27日報導，日本駐美大使山田重夫26日在華府發表演說，談到因中國及北韓軍事活動而日益嚴峻的東亞安全環境，他表示，日美兩國對此觀點「100％一致」。他肯定首相岸田文雄本月訪美「成為了將日美合作推上新階段的良機」。

山田坦承，在過去數十年期間，日美兩國安全觀存在差異。但他強調，鑑於中國的威脅升溫，現在日美安全觀完全和諧。他表示，日本在與美國分擔職責的同時，將維護基於自由開放規則的國際秩序。

日本駐美大使山田重夫。（圖／日本駐美大使館）

另外，日本外務省26日公布關於外交的國內輿論調查結果。對於「是否認為東亞安全環境日益嚴峻」的提問，84.2％的受訪者回答「同意」。有關期待日本與美國強化關係的領域（可多選），回答「安全（包括反恐對策、裁軍與不擴散）」的受訪者最多，占59.9％。據分析背景原因在於對中國迅速強化軍力的警戒感。

有關與美國強化關係，其他較多的回答依次是「經濟、貿易、金融」53.6％，「經濟安全」49.0％，「能源、環境（包括氣候變化）」36.1％。

關於對華外交中應重視之處（可多選），回答對中國船隻駛入尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊領海「繼續採取強硬姿態」的最多，占58.4％。之後依次是「確保地區及國際社會的和平與穩定」41.4％，「撤銷中國對日本產食品的進口限制」24.3％。

該調查於3月16至20日透過電話實施，對象為全國18歲以上男女700人。