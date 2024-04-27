為拓展韓國市場，桃園市政府觀光旅遊局邀請韓國一般旅行業協會(KATA)會長、會員及明年台韓觀光交流會議主辦城市木浦市代表團，於今年台韓觀光交流會議後，來桃參訪並與木浦市簽訂觀光合作MOU，加強耕耘韓國市場，爭取更多韓國旅客訪桃旅遊。

桃園市觀光旅遊局局長周柏吟表示，桃園位於國際遊客訪台的關鍵節點，不僅是世界進入台灣的門戶，更串聯基北北桃及桃竹竹苗旅遊區塊，極具區位優勢，而韓國旅客是疫後訪台人數恢復率最高的市場之一，去年更是入住桃園最多的外籍旅客，是本市積極開發的目標市場，特別是韓國旅客偏好運動觀光，桃園擁有豐沛資源，包括全市有12家高爾夫球場，適合韓國旅客四季揮桿，也有提供騎乘各式自行車體驗的太平洋自行車博物館及綿長的自行車道，還有離機場最近的巨木區拉拉山國家森林遊樂區可以享受登山樂趣，對於韓國旅客極具吸引力。

此次韓國一般旅行業協會(KATA)參訪桃園，除走訪代表桃園歷史文化的大溪老城區及大溪老茶廠，也前往最新開幕的桃園兒童美術館及具有創新科技的源鮮智慧農場，同時為促進雙方觀光業者交流，周柏吟局長更號召桃園觀光有關公協會、旅宿業、觀光遊樂業及相關業者與韓方代表餐敘交流，展現桃園業者的待客熱情，席間除介紹桃園各項旅遊資源，也加強與業者間的互動，促進雙方建立聯繫橋梁，以加深與韓國業者的合作力道，促成彼此合作機會。

主辦明年台韓觀光交流會議的木浦市曾為韓國3大港及6大都市之一，具有豐富的海洋及港口歷史文化，跟竹圍、永安漁港一樣盛產海鮮，也有如同小烏來步道的木浦SKYWALK，為促進雙方持續交流，周柏吟與木浦市旅遊文化教育局局長於26日共同簽訂增進旅遊、文化、美食交流合作備忘錄，周柏吟指出，木浦市是桃園在韓國第一個簽訂觀光合作MOU的城市，極具意義，雙方擁有許多相似與不同之處，可以進行合作交流，希望未來與木浦市能成為在對方國家推廣觀光合作的重要夥伴，互相送客體驗彼此城市之美。

周柏吟表示，桃園目前極力推展國際觀光，持續與各國官方及民間展開交流互動，在開發韓國市場部分，今年除與韓國一般旅行業協會(KATA)及木浦市進行交流合作，也規劃於下半年前往韓國辦理觀光推介會，並展開行銷宣傳，爭取韓國遊客遊桃。