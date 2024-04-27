金秀賢和金智媛出席慶功宴。（影／取自Newsen YOuTube）

金秀賢和金智媛主演韓劇《淚之女王》雖因出現癌症、失憶等韓劇老哏，被觀眾吐槽，但靠著男女主角精湛演技和甜蜜互動，依舊收視率不斷攀升，在台也高掛Netflix節目榜冠軍，明（28日）晚將播出大結局，歷經波折的夫妻倆是否能破鏡重圓備受期待，劇迷也紛紛敲碗希望能是Happy Ending，。

由於上周播出的第14集中，罹癌的金智媛在手術成功後竟失去所有記憶，金秀賢也被誣陷是殺人犯鋃鐺入獄，2人因反派朴成焄的介入被迫分開，讓外界擔心剩下2集會爛尾，甚至還傳出結局會重拍的消息。但據韓媒報導，因該劇是部在播出前就已全部拍完的作品，無法像其他「邊拍邊播」的韓劇，可以因觀眾的意見而更改劇情走向，之所以會有重新拍攝的傳言，應該只是想給外界一種「結局或許會有所不同」的感覺，以防止劇透，但根本沒有重拍。

而眾演員今晚也出席慶功宴一同觀看第15集，餐廳外聚集了上百人，顯現該劇的超高人氣，擔任壓軸的「雙金CP」一黑一白現身，立刻尖叫聲連連，2人也不忘對著鏡頭比愛心和眼淚等姿勢，感謝大家的喜愛，金秀賢還搞笑重現劇中經典畫面，大喊：「洪海仁（金智媛角色名）！」笑翻全場，他也不忘喊話希望本周的結局和下週的特輯都能多多支持。有趣的是，飾演劇中爺爺情婦「牟璱凞」李美淑，不僅每集播出後都觀眾罵翻，今天也是一下車就全場立刻閉嘴，可見她的反派演技相當成功。

另外，劇組先前曾表示收視率只要超越《愛的迫降》成為播出電視台tvN的冠軍佳績21.683％，5位主角將一起向觀眾行大禮，不過似乎是感受到劇迷更想看男女主角放閃，近日也緊急修改成2人合體進行甜蜜挑戰，目前只差了0.058％，讓網友嗨翻喊「可以直接來個結婚挑戰嗎」。