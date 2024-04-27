立法院昨日表決大戰，民進黨團提案被國民黨封殺，范雲質問黃國昌「為何要幫國民黨？」反被黃國昌嗆莫名其妙！媒體人羅旺哲披露，民進黨對范雲很傷腦筋，很想切割范雲！

立法院昨（26日）為國會改革法案表決大戰，民進黨團提案被國民黨以人數優勢表決封殺，民進黨立委范雲不滿民眾黨未投票，質問總召黃國昌「為何要幫國民黨」，黃國昌則動怒反嗆莫名其妙，「我有欠妳嗎？」雙方爆發口角衝突。

媒體人羅旺哲今（27）日在中天電視《週末大爆卦》指出，民進黨對范雲很傷腦筋，很想切割范雲。去年爆發性騷擾議題時，范雲都不講話、通通安靜，直到被提名不分區後，才慢慢開始講話。

羅旺哲質疑，這屆會期，范雲有什麼表現？她聲援被害人，是有特定的被害人，並不是每個被害人都會出面聲援，所以被講雙標。遇到很多重大議題，尤其民進黨自家問題，她基本上都跑掉。這次換她自己有爭議，民進黨的人也跑掉了，在臉書上連按讚都沒有按讚。

「這很尷尬，我要是范雲，我就先辭職了！」羅旺哲說，昨天是她自己跑去黃國昌那邊，但關她什麼事？「范雲的心態，我個人認為，就是想要刷存在感！」沒想到被黃國昌一叫，連民進黨也傻了，都不敢講話。

羅旺哲認為，范雲搞錯方向，以為民進黨會救她，結果左看右看，民進黨的人都不見了，只剩他一人，會覺得是不是被出賣了？

羅旺哲直言，范雲在步入政壇後，就不是原本在學術界的范雲。當初在社民黨，講得理想崇高，可是她進到立法院之後，已經5年了，對女權有什麼實質上幫助？范雲就是雙標女權、女權自助餐，今天只要跟她有點關係的才聲援；跟他沒關係的，連理都不想理。