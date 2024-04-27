上海合作組織（SCO）成員國的國防部長本週五（26日）在哈薩克首都阿斯塔納舉行會議，討論加強合作的步驟。會議強調，上海合作組織並非軍事集團，該組織成員國之間的軍事合作，不針對其他國家。
與會的國防部長們就國際和區域安全問題進行了討論。根據哈薩克國防部的聲明，哈薩克、印度、伊朗、中國大陸、吉爾吉斯、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克和烏茲別克的國防部長均參加了會議。 除此之外，該組織的秘書長以及觀察員國白俄羅斯的國防部長也有出席。
這次會議是哈薩克擔任上合組織輪值主席國期間的一部分，會議強調，上海合作組織並非軍事集團，該組織成員國之間的軍事合作，不針對其他國家。會議的重點是討論加強該組織在軍事領域建立信任措施和協調應對地區安全威脅的努力。 在這個背景下，成員國一致同意繼續進行「和平使命」聯合反恐演習。
哈薩克國防部長賈克西利科夫表（Ruslan Jaqsylyqov）提出了建議，即在上合組織框架內簽署建立信任措施協議，規定成員國自願互訪對方軍事單位，交換軍事演習、部隊負責人和機構結構等資訊。會議結束後，上合組織的國防部長簽署了多項合作文件和聯合聲明。
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