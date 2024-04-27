天王周杰倫與昆凌結婚多年，育有3個子女，一家人幸福美滿，他還為了昆凌常常到愛妻家鄉澳洲，因此與昆凌家人們感情也很好。周杰倫今（27日）在社群轉發一段老翁賽跑奪冠的影片，驚喜透露對方是昆凌爺爺，讚嘆岳祖父不想輸的精神。
據「全國常青田徑國際錦標賽」官方網站，在今日的85歲男子組100公尺決賽名單中，有3人出賽、奪冠的是來自澳大利亞AUSTRALIA單位的選手QUINLIVAN LAURENCE JAMES；驚喜的是，QUINLIVAN LAURENCE JAMES和周杰倫竟有至親關係。
周杰倫在限時動態曬出QUINLIVAN LAURENCE JAMES跑步影片，還搭配他勵志的經典歌曲〈夢想啟動〉，在下方寫著「congrats（恭喜），Hannah（昆凌）的爺爺，90歲仍然不想輸」，原來QUINLIVAN LAURENCE JAMES是周杰倫的岳祖父。
周杰倫與昆凌在2014年結婚，婚後陸續生下女兒Hathaway、兒子Romeo和小女兒Jacinda，一家五口有新動態都會引起熱烈討論。
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