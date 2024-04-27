澎湃新聞報導，北京清華大學人工智慧學院成立大會暨人工智慧高端論壇27日指出，北京清華大學人工智慧學院正式成立，由電腦科學最高獎「圖靈獎」得主、中國科學院院士姚期智擔任該學院院長。

報導稱，北京清華人工智慧學院，將致力於人工智慧前沿創新研究及頂尖人才培養，目標為實現人工智慧核心基礎、底層架構和未來計算模式的重大創新突破，建成世界一流的彙聚及培養頂級人工智慧人才的大基地。

姚期智在會上表示，放眼世界，人工智慧正在開啟一場新的變革，這是一個令人振奮的時代，也是給人帶來空前挑戰的時代。必須掌握人工智慧核心技術，才能夠掌握經濟社會發展的優勢。中國一定要在人工智慧方面加快突破，以贏得發展的主動權。

「因此，我們責無旁貸，必須要充分發揮清華大學與北京市的優勢，承擔起人工智慧的人才培養和技術創新責任。新學院的師資將利用清華校內現有的人工智慧專家，並積極從全球引進新的尖端人才。」

姚期智指出，清華人工智慧學院立足國家戰略佈局，依託清華良好的學科建設基礎與綜合性學科優勢，將聚焦基礎前沿突破和交叉學科賦能，重點布局「人工智慧核心基礎理論與架構」與「人工智慧＋X」兩個重點方向，以高定位和新機制建設中國自主的「AI頂尖人才和原始創新基座」，為實現高水準科技自立自強提供有力支撐。

人工智慧核心涵蓋嶄新理論與高效演算法、具身智慧與多模態感知、底層架構平台、科學智慧與交叉應用、未來計算模型（光電、量子等）等方向；人工智慧＋著眼AI對其他學科的帶動，涵蓋AI安全治理、公共衛生醫藥、智慧汽車與製造、能源及環境等方向。

人工智慧學院在科學研究、人才引進和學生培養等方面，將與清華校內院系及兄弟高校建立良好協作關係，系統建設人工智慧＋，通過聯合舉辦國際論壇、會議、沙龍等活動，推動各學科間的創新與融合。此外，該學院還將通過組建垂直領域合作平台，在承接北京市和大陸國家的重大創新需求同時，與企業合作，推動全方位的產學研科技創新與成果轉化。