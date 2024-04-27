【全程字幕】范雲、黃國昌「口水 」大戰立法院 葉元之還原現場：范雲被嗆剛好 @ChinaTimes

立法院昨日表決大戰，民進黨團提案被國民黨封殺，民進黨立委范雲質疑黃國昌「為何要幫國民黨？」黃國昌動怒反嗆「我有欠妳嗎？」國民黨立委葉元之認為，范雲就是在作秀，被吼也是活該！

立法院昨（26日）為國會改革法案表決大戰，民進黨團提案被國民黨以人數優勢表決封殺，民進黨立委范雲不滿民眾黨未投票，質問總召黃國昌「為何要幫國民黨」，黃國昌則動怒反嗆莫名其妙，「我有欠妳嗎？」雙方爆發口角衝突。

國民黨立委葉元之27日在中天電視《週末大爆卦》笑稱，當時正在表決，目光原本集中在前方投票儀表板上，忽然間聽到嘶吼聲，轉過頭，原來是范雲被黃國昌嗆！

「根據我的觀察」，葉元之表示，從他的角度看過去，范雲和黃國昌是有點距離的，所以口水的事情打一個大問號。

「范雲就是在作秀！」葉元之認為，黃國昌吼的時候，民進黨的人在勸架，范雲默默回座位，但後來自己又站起來走過去，這不是故意挑釁嗎？

「這件事情本來就是范雲自找的！」葉元之解釋，因為范雲以前一直攻擊黃國昌，還說「作為台大學姊，我以你為恥！」

葉元之直言，扯到學生時代幹嘛？前幾天才蹭黃國昌，這次又走過去質疑黃國昌，被吼也是活該！