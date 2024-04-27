台東有位51歲熟女向房東承租套房後，竟在8個月內傳送逾3200則訊息求愛，並且搬走後，又再房東家門上張貼，與投放求愛訊息，「你用笨方法想做愛」、「喜歡小神仙的衣服脫光跟你做愛」、「我胸部年輕妹妹一樣」，這些露骨內容讓房東不堪其擾報警提告，檢方起訴後因雙方達成和解，且房東撤告。

據判決書記載，112年2月至10月間，有位51歲熟女租套房，不料，竟開始對房東傳送逾3200則求愛訊息，後來熟女於10月底般離租屋處之後，竟在一個月內於房東家門口張貼、或將求愛信件投入房東家信箱高達9次，房東受不了熟女的騷擾，便報警提告。

熟女傳送的求愛訊息，與張貼的信件內容，包括「貼什麼性騷擾家人，你用笨方法想做愛，喜歡小神仙的衣服脫光跟你做愛」、「你喜歡看脫衣服，我胸部年輕妹妹一樣」、「...我們兩人離得很近，你不找我、我也不找你，你心裡有喜歡的人，你放棄我了讓我傷心，我每天都在想你」、「...有關係你小孩心理有話說出來？你害羞開不了口？」、「...你別再假裝了，你害羞」、「你最近好嗎？我做夢呢好夢真的好真實...」、「...你誤會我，你離開我你後悔的？」等語。

熟女於偵查中坦承有傳送求愛訊息，以及張貼或將信件投放信箱，並且也坦承於同年8月底，與隔月9月初裸露上身騷擾房東，檢方依涉犯跟蹤騷擾防制法第18條第1項，跟蹤騷擾罪起訴；台東地院審理，雙方已達成和解，且房東已撤回告訴，法官判決公訴不受理。