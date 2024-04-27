李知勳在《惡鄰羅曼史》中努力朝歌手夢想邁進。（車庫娛樂提供）

韓昇延和李知勳在《惡鄰羅曼史》中隔著一面牆談戀愛。（車庫娛樂提供）

韓國女團「KARA」成員韓昇延與演員李知勳爆笑共演電影《惡鄰羅曼史》，是《婚禮的那一天》製作團隊全新爆笑鉅獻，故事講述一名角色設計師拉妮（韓昇延飾）每天安靜地在家工作。某日，一名音樂人勝進（李知勳飾）搬到拉妮家隔壁，由於房子隔音不好，他們倆便不斷發生爭吵。日復一日，2人之間的恩怨愈演愈烈，但也愈來愈了解彼此。究竟這段意外羅曼史是否會開花結果令人期待。

女團偶像出身的韓昇延曾與李知勳是同間經紀公司的同事，李知勳說：「退伍後我懷抱著當演員的夢想參加了『KARA』經紀公司的選秀，當時我是練習生班長，聽到前輩要來還打掃了地板。在得知此次將和昇延前輩合作後，我感到很緊張。初次見面時便能感受到前輩的氣場，她很穩重，也很照顧我，還給我很多建議，拍攝過程十分有趣。」韓昇延表示自己過去常常和比自己年紀小的演員演愛情戲，這是她第一次和同齡的男演員演愛情戲，和弟弟們一起演戲時覺得他們很可愛，突然要和同歲的男演員一起演戲，則覺得很害羞也很陌生。

對於和韓昇延在戲中隔著一面牆演戲的感想，李知勳說：「可能是牆壁太薄了，感覺就像在自己面前演戲一樣，雖然看不到對方的動作，但卻是很新鮮的體驗。我在開拍前在家裡的牆壁前面演了很多情景劇，想像著自己是『勝進』邊練習演戲。」

韓昇延則飾演24小時在家中工作的公仔設計師「拉妮」，她表示自己有特地到公仔工作室學習過，在拍攝過程中才能表現手部的動作，也在美術團隊的幫助下完成作品。此外，她還表示摸泥土有助於緩解壓力。《惡鄰羅曼史》5月10日在台上映，於MAGIC HOUR購票平台購買電影票只要88元起。