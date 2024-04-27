國際扶輪3502地區總監林淑華在桃園巨蛋體育館舉辦2023－24年度，第7屆地區年會，有1700人及國外貴賓社友一起參與盛會，凸顯扶輪公益與藝術的融合，展現對社會的關懷與支持，此外也捐贈血液運送車。

林淑華表示，27日舉辦血液運送車捐贈還有10攤位的公益博覽會，28日則是國際年會，促進社友聯誼，分享1年來辛苦成果、社區服務。她也說，年會中展出扶輪社在社區服務上的豐碩成果，並藉由成果展覽促進國際間的服務媒合，如同擲石激起的漣漪，激勵更多人加入這股公益的洪流。這些成果展示了扶輪社在地方、國家乃至國際層面上的影響力，從教育支援、環保項目到衛生倡議，都承載著扶輪社的使命與精神。

林淑華提到，除分享、交流外，也展現扶輪寶眷的藝文盛宴，由他們的作品反映扶輪社對於文化多樣性和藝術推廣的重視。每一幅畫作、每一件雕塑、手作品都彰顯了真善美的共鳴。

此外來自各行各業的扶輪社友們設立了多個推廣攤位，分享他們的專業與服務心得。這些互動提升了職業技能的交流，也強化社會職業服務的實踐。更有邀請專家學者，就各自的專業領域提供了深入見解。

林淑華又說，年會報告中，各部門的負責人進行報告一年中的主要活動、成就與未來的計畫方向。這不僅增強了扶輪社成員間的了解與合作，也助力於整個組織的策略對接和資源整合。

林淑華表示，年會舉辦，感受到扶輪社友們的熱情與智慧。這些互動和分享的時刻，不僅加深了社友之間的理解與支持，也為未來的公益路程激發了新的動力和靈感。當我們心手相連共同努力時，社會的每一處都能綻放出希望的花朵。讓我們攜手前行，為建設更美好的明天而不懈奮鬥。