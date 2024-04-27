泰國人氣男星Billkin（普提蓬阿薩拉塔納功Putthipong Assa-ratanakul）不但是一位出色的演員，同時也是出色的歌手，除了發行過許多泰文單曲紅遍全球，有華人背景的他，亦以中文歌曲圈粉中港澳台無數歌迷，風靡全亞洲，演唱會場場爆滿，近日在電影《金孫爆富攻略》中首度擔任男主角，在泰國上映後蟬聯3周票房冠軍，飆出將近3億泰銖（約2.64億台幣）票房，成功憑實力站穩影視歌三棲男神地位。

預告中，由Billkin飾演的廢柴金孫因得知親戚照顧年長的阿公獲得千萬遺產後，讓他起心動念計畫爭取罹癌阿嬤的遺產致富，於是，他開始一步步討好阿嬤，起疑心的阿嬤與懷著目的金孫，隨著日漸相處與陪伴，將慢慢改變對彼此的想法，Billkin說：「我與主角同樣是泰國華人，有相同的文化背景，所以一開始接觸劇本就感覺非常貼近我自己的人生故事。」

近日受訪時，Billkin說與本人真實背景其實很雷同，為了要真實呈現出自然的情感，這也是他第一次嘗試在拍攝現場不看自己的錄影畫面，「導演希望我們可以試著不去理會攝影機的存在，用最真實的反應及表情，自然地表現出所有肢體動作及演員間的互動，而在現場的我們真的就像一家人一樣。」

他在電影中與76歲素人演員Taew動人詮釋阿嬤與孫子，Billkin形容：「不敢相信Taew從沒拍過戲，她演技真實到就像是我的親身阿嬤，所以很自然地將情感帶出來。」導演帕特波尼蒂帕（Pat Bunnithipat）透露，第一次拍攝電影的Taew為電影做了非常多努力，私底下的她個性活潑又開朗，與電影中正好相反，但Taew非常努力調整自己的性格與各種肢體動作，常常在閒暇時間對著鏡子練習，只因擔心表現不好耽誤團隊拍攝，Billkin大讚：「Taew的敬業態度相當值得學習。」

電影故事描述小安（Billkin 飾）決定辭去工作，回到家中照顧罹癌的阿嬤（Taew飾）。然而，孫子看似孝順照顧的心，但其實並非出自於對阿嬤的愛。在得知朋友小梅（Tu飾）從阿公那裡繼承了價值千萬的房產後，他費盡千辛萬苦，希望博取阿嬤的信任。然而，阿嬤用智慧讓小安慢慢地學會生活，在朝夕相處下小安的心態漸漸有了改變。將於6月21日在台上映。