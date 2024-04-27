今天（27日）受鋒面影響，南部地區降雨明顯，晚間有對流雲系靠近，西半部降雨逐漸增加，明天（28日）雨勢會更強，中部以北地區都可能出現局部大雨，入夜才會趨緩，下周一（29日）天氣穩定悶熱，不過下周二（30日）有另一波鋒面接近，隨後東北季風增強，北台灣將轉涼，低溫約20度左右。

臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，晚間鋒面雲雨帶重新集結並陸續通過台灣上空，入夜到明天下午西部地區降雨機率增加，尤其中部以北雨勢頻繁，不過粉專也說這波雲雨帶有一大部分屬於中高層，部分雨水落到地面時就已蒸發或是剩下小水滴，因此不至於出現較強的雨勢，但陰雨綿綿的天氣仍然相當不方便。

中央氣象署資訊顯示，明天鋒面北抬，降雨情形相較今天會明顯一些，各地都有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區有局部大雨發生的機率，南部地區也可能有較大雨勢，入夜後雨勢將逐漸趨緩；溫度方便，各地晚間、清晨低溫約23度，白天若有降雨空檔，高溫則上看33度，感受較為悶熱。

下周一轉吹偏南至西南風，各地天氣穩定、感受悶熱、水氣少，東南部地區有焚風發生的機率，中部以北有零星短暫陣雨，午後宜蘭、花蓮地區及各地山區局部短暫雷陣雨；下周二鋒面接近，中部以北、宜蘭、花蓮地區有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

下周三、下周四（5月1日、5月2日）鋒面通過，各地容易出現短暫陣雨或雷雨，其中西半部地區須留意短延時強降雨，隨後有東北季風增強，北台灣轉涼低溫僅剩20度；下周五、下周六（5月3日、5月4日）東北季風減弱，氣溫回升、轉吹偏東風，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。