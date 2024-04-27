美國五角大廈高層本週六（27日）承認，由於作戰環境惡劣以及俄羅斯電戰能力干擾，美國向烏克蘭提供的滑翔導引炸彈「沒有發揮作用」，雖然沒有公告是哪款武器，但從他的「明示中」可以得知是波音公司（Boeing）的地面發射小直徑炸彈（GLSDB），其射程是當前火箭所能達到的距離的2倍，今年初十分受到外媒吹捧。

今年一月底美國向烏克蘭交付經過改造的炸彈，一開始受到西方媒體高度肯定，西方軍事專家表示這可能迫使俄軍補給品移置至距離前線更遠的後方，但事與願違。

但五角大廈武器採購與後勤支援次長拉普蘭特（Bill LaPlante）表示：「有一家公司，我不會透露他們是誰，他們想出了一個非常酷的想法，即採用空對地武器並製作其地面發射版本，是一種遠程火力武器。我們把它交付給烏克蘭人，卻沒派上什麼用場。」

它因多種原因而無法工作，包括 EMI（電磁干擾）環境、灰塵、以及在地面上進行的情況。

「由於多種原因，它沒有發揮作用，包括電磁干擾環境，包括真正…在地面上進行、TTP（策略、技術和程序」、DOTML（條令、組織、訓練和物資）——根本行不通。」

他在戰略與國際研究中心（CSIS）舉辦的活動上補充：「當你向那些正在為了活下去而戰的人發送一些不起作用的東西時，他們會嘗試3遍，然後就把它扔到一邊。」GLSDB 是一種射程為160公里的精確導引炸彈，安裝在M26火箭上，比美國目前發射的數量有限的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）便宜。