名副其實的「表兄弟」？有人妻結婚前曾有過一夜情，但沒想到婚後在某次與夫家聚餐時，驚見一夜情對象是老公的表哥，發現曾經的交戰對手竟然有有關係，便讓她感到惶恐，要和老公先坦白，還是等到事情曝光後再作解釋；對此，不少網友表示「婚前的事情沒必要講吧」、「千萬別承認」，不過有網友認為「早說早超生」、「你們兩個都是玩咖沒差啦！親上加親」。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她提到參加夫家的家族聚餐時，意外發現老公的表哥，竟然是自己婚前某一次一夜情的「交戰對手」，害怕被認出來的她，上網求問網友「要先和老公坦白嗎？」，還是要等到紙包不住火時，再將實情說出來。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「早說早超生」、「你們兩個都是玩咖沒差啦！親上加親」、「親戚麥計較啦！表哥表弟更親啊」、「先看那個男的的反應！還有你覺得你老公在不在乎...其他再說」、「真正名副其實的表哥表弟」、「坦白之後發現認錯人了」。

另外，還有網友認為，「說不定人家根本就不認得妳的臉」、「婚前的事情沒必要講吧」、「時到時擔當，無米才煮番薯湯」、「我建議不要講（講了或坦白您的婚姻會爆炸），就算對方講，您也要堅決否認，並且反擊說是對方想肖想您而亂講話，想藉此破壞您的婚姻，警告對方，不然告妨害名譽」、「千萬別承認」。