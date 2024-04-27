台39線（高鐵橋下道路）延伸至仁武之規劃，攸關南部半導體材料聚落，行政院長陳建仁27日親自視察。圖／行政院

政策支援建立南部半導體材料S形廊帶，將完善南部的半導體材料聚落，便捷的聯外交通是科學園區落腳的關鍵考量因素。行政院長陳建仁27日前往高雄市視察「台39線（高鐵橋下道路）延伸至仁武」規劃情形，認為未來該段工程完工後，將能串聯南科、沙崙、北高雄、橋頭及仁武等園區，促進產業與南北區域平衡發展，為地方鄉親帶來最大交通效益。

台積電將設新廠的楠梓原高雄煉油廠址，將成為半導體材料研發核心，北接路竹、橋頭至南科為新興半導體製造聚落，南接大社、仁武、大寮、林園、小港（大林埔）半導體材料聚落，形成南部半導體材料S形廊帶。陳建仁指出，除了需具備完善的生活機能與教育設施，便捷的聯外交通，才能吸引更多人才前往當地投入科技產業，進而達成區域平衡發展的目標。

行政院26日亦召開「中央道路交通安全會報113年第二次會議」，高雄市政府代表即於會中進行「112年道安防制策略成效分享」專案報告，市府團隊透過創新的路口設計，保障行人安全，成為都市道安的典範。

陳揆表示，公路建設一向是立法委員們最為關心的議題之一，相信在立委支持下，行政院一定能夠編列足夠預算，讓「台39線（高鐵橋下道路）延伸至仁武」建設計畫後續所需的綜合規劃、環境影響評估、設計及用地取得等作業，皆能夠順利進行，期盼透過中央與地方攜手合作，使該工程如期、如質、如實地完成，為地方鄉親帶來最大交通效益，以及最好的交通建設及網絡。