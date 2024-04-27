基隆1名劉姓人夫109年離家後，搬到新北1名張姓女友人的房子居住，其賴姓妻子拍到張女扶著劉男過馬路的照片，因此對他們2人提出侵害配偶權告訴，請求損害賠償50萬，法院審理後將告訴駁回。可上訴。

賴姓人妻主張，劉姓人夫於民國109年2月23日起離開與原告共同生活之基隆住家，張女明知劉男為有配偶之人，被告2人竟同居在新北市的房子，迄今達3年之久，被告2人現同住一屋，張女曾陪同劉男看病，且過馬路時2人牽手，舉止親密，共同侵害原告配偶權甚鉅，致原告精神大受打擊就醫，因此請求被告應連帶給付原告50萬元。

被告表示，被告2人年輕時是同事，離職後很少聯絡，劉男長期遭原告家暴，離家後於109年7月8日向張女請託租用其弟所有之房屋。張女原居住房屋，於111年3月2日為償還債務而出售，當時要求被告劉男遷出房屋，但劉男女兒無法收容劉男，劉男又因年老覓無租處，被告2人只得同住，但分居不同房間，實係受現實所迫於無奈，並無苟且等語。

法院調查，原告前於109年6月9日對劉男及女兒提起遺棄罪告訴，原告偵查中指稱被告劉男於109年過年後離家未回。劉男於偵查中則稱確於109年過年後離家，然係因「受不了原告語言罵我及對我身體暴力，還有拿剪刀威脅我」等語。

調查發現，原告109年2月26日因鬱症發作住院前有毆打劉男，又原告之女於偵查中亦稱被告劉男在109年離家係因忍受原告太久，原告長期有情緒上勒索及言語暴力等語。繼而被告劉男於109年7月6日回上開基隆住家時，原告情緒爆發，有拿不明物品往被告劉男身上砸，並有劉男當日急診就醫檢傷病歷紀錄、照片及驗傷診斷書可考。準此，可見原告與被告劉男相處不睦，原告主張被告劉男自離家他住一節固可認實，惟被告劉男辯稱乃因長期遭原告辱罵、毆打而離家等語，亦非無據。

法官審酌，被告張女於被告劉男過馬路時左手挽住劉男的右上臂，然參之原告偵查中陳稱其一個晚上處理被告劉男尿床三次，醫生說被告劉男失智等語，可見被告劉男因身體狀況，日常生活常賴他人協助，被告辯稱此乃過馬路時2人互相扶持等語，非不可信，則得否以之即謂被告2人逾越一般男女正常交往份際且情節重大而侵害原告配偶權，非無疑慮。原告請求被告連帶給付50萬元，並無理由，應予駁回。可上訴。