宇宙人今二度攻蛋，與陳綺貞合唱經典歌曲〈吉他手〉。（羅永銘攝）

宇宙人小玉在台上拿出CD請陳綺貞簽名。（羅永銘攝）

宇宙人今晚二度攻蛋，帶領上萬名歌迷回到未來。（羅永銘攝）

「金曲樂團」宇宙人今（27日）晚二度登上台北小巨蛋，舉辦「α：回到未來」20週年演唱會，唱到〈陪我玩〉時，文青女神陳綺貞從升降台驚喜現身，將氣氛推上最高潮！主唱小玉不僅自肥當場向她索取簽名，坦言「心跳好快」，更嘴甜示愛：「老師，妳真的太漂亮了！想把妳拍成一部電影。」

宇宙人首度攻蛋時請來「陳老闆」五月天阿信（陳信宏）當嘉賓，今二度攻蛋請到「陳老師」陳綺貞一同飆歌，原來陳綺貞是宇宙人音樂啟蒙女神，小玉說，高三暑假每天都去吉他手阿奎家聽陳綺貞的歌，最喜歡躺在衣櫃裡聽〈還是會寂寞〉，終於如願請來女神；貝斯手方Q爆料，小玉每次演唱會都提議要請陳綺貞，是「我們不想讓他得逞」。陳綺貞則笑說「很高興來陪你們玩」。

小玉不僅當場拿出珍藏的CD請陳綺貞簽名，還自薦：「我38歲、未婚！我想要跟老師來個浪漫的約會。」接著邀請陳綺貞坐上情人雅座沙發，升起在高空俯看夜景，兩人合唱〈一起去巴黎〉，全場嗨翻。

除了邀請陳綺貞，宇宙人今也邀請同門兄弟團麋先生首唱合作新歌〈你在哪裡〉，更現場敲碗麋先生接棒在台北小巨蛋開唱。

宇宙人今演唱會請來麋先生當嘉賓，兩團同台飆歌。（羅永銘攝）

宇宙人今演唱會請來麋先生當嘉賓，兩團同台飆歌。（羅永銘攝）

暌違4年二度攻蛋，宇宙人「α：回到未來」演唱會今晚由邱彥翔化身太空警察開場炒熱氣氛，接著帶來〈自己來〉、〈你的樣子〉、〈那你呢〉等經典歌曲，在燈光、雷射、視訊特效下，將小巨蛋變成宇宙夜店，帶歌迷一起回到未來。

小玉高喊：「哈囉！小巨蛋，我們終於在4年之後又見面了。」表示4年前攻蛋時大家都因疫情戴著口罩，所以今是首次聽到萬人尖叫聲，接著宇宙人獻唱〈藍色的你〉給花蓮的朋友，「因為這次地震，他們都辛苦了！希望大家平平安安。」

宇宙人阿奎的老婆也抱著小孩到場支持。（羅永銘攝）

而宇宙人去年曾在小巨蛋奪下「金曲獎最佳樂團獎」，今也特別攜獎座上台，阿奎高舉獎座向歌迷致謝：「謝謝你們幫我們集氣，這個獎是我們一起得到的。」感謝歌迷讓演唱會秒殺，「非常恭喜各位幸運兒，搶起票來很恰的」，也說這次演唱會復刻了上次最重要的精神，「我們把所有票房收入都花光光了」。宇宙人小巨蛋演唱會滿座，票房吸金2300萬元。