知名球評梁功斌(中)與夫人陳翠如(右)完賽大合照。（大會提供）

NGBC 2024 定向越野挑戰賽27日在台北市濱江國小登場，超過150人參與，其中國防大學的定向越野隊有30人報名參賽是最大團，隊上成員徐肇良、前亞青國手梁宇琪分別摘下公開男、女子組冠軍之外，領軍的體育室主任羅國倫也進帳男子50歲組冠軍。

賽事共分21組，除了公開組和分齡組之外，增加2人同組年齡合計120歲以上的「長青組」和親子小學組與「親子幼兒組」，共超過150人報名參賽，最大團是已經成軍5年的國防大學定向越野隊，這次全隊含隊職員共30人參賽，創造出色的戰績，公開男子組由國防大學政治系大四生徐肇良以16分整封王，且公開男子組前五竟然都被國防大學選手包辦，徐肇良不太滿意地表示：「成績算平平，但應該還可以更好。」

徐肇良大學後才開始參加田徑訓練，擅常路跑，曾在去年全大運乙組拿下3千公尺障礙賽第4，到大三才加入定向越野代表隊，他說：「我的興趣在路跑，雖然跟定向的訓練不太一樣，但定向越野的強度比較低，但卻更加趣味，兩邊各有不同的感覺。」

體育室主任羅國倫指出，國防大學定向越野隊成軍約有5年時間，大部份選手原本是田徑選手、有長跑底，轉來練定向越野的難度並不高，最主要是讓他們學會定位和看地圖，團隊這次參賽抱著「以賽代訓」心情，隊伍也經常性的參加台灣大大小小的定向越野的比賽，估計大約3個月會比2場左右。

「NGBC 2024 定向越野挑戰賽」是由中華民國定向越野協會、財團法人台北市基督教南港浸信會第三度合作主辦的賽事，棒球知名球評梁功斌不但主辦賽事，還與夫人陳翠如一同參賽，梁功斌表示：「由於教會過去給人的感覺比較內聚，因為我個人喜歡運動，舉辦這項比賽，除了鼓勵教會的教友之外，今年更廣邀各界好手參與。」