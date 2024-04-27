準副總統蕭美琴昨晚出席民進黨國際事務部舉辦的「韌性之島系列座談：價值外交的全球對話」時表示，團結一致的訊息對於當前的國際情勢相當重要，烏克蘭的成功對台灣至關重要，台灣人民企盼看見烏克蘭成功，烏克蘭的堅韌鼓舞台灣人民。

昨晚首場講者邀請來自烏克蘭政府組織及公民社會的代表，分享在烏克蘭第一線的觀察與經驗。現場超過五十多位來自台灣及國際公民社會的夥伴、在台灣的烏克蘭人、駐台外交官員、專家學者及青年學生等關心烏克蘭的各國與會者。

此次座談主題為《來自烏克蘭的聲音：國際社會齊聲反威權》講者邀請來自烏克蘭國家預防貪腐局處長扎赫雷蓓爾絲卡 (Agiya Zahrebelska) 女士、烏克蘭自由民主聯盟副主席費多托娃( Yevheniia ＂Jane＂ Fedotova) 女士、Right Room Foundation主席朱爾莉雅克(Uliana Dzurliak)女士以及烏克蘭自由之聲編輯馬卡洛維奇(Maria Makarovych)女士。

四位講者以切身經歷，針對如何強化社會韌性以應變災難及危及狀況，以及公民社會如何加強國際合作拓展國際支持的寶貴經驗。

蕭美琴致詞提及，威權主義是國際社會所面臨的共同威脅，台灣人民非常欽佩烏克蘭的精神，烏克蘭人民捍衛自己國家的自由及生活方式，以及所展現出的韌性與決心令人動容。

她也強調，台灣正在強化各方面的韌性，盡一切努力防止同樣的侵略悲劇在台灣發生。而此座談的舉辦，促成國際公民社會之間的對話和交流，就是一個很好的相互學習機會，同時建立民主國家之間的連結，以團結的力量強化對抗威權侵略者的國際韌性。

蕭美琴重申，熱愛自由的人們要彼此互相支持。她也藉此機會肯定台灣非政府組織的代表對烏克蘭的關切，並且以實際行動來支持台灣與烏克蘭人民持續深化關係；台灣盼成為良善的力量，為世界上同樣為自由和民主奮鬥的人們提供支持。

來自烏克蘭的與談人Agiya Zahrebelska回憶起她的住家附近遭受攻擊的過往，並傳達戰爭的殘忍，呼籲大家要積極建立國內關於加強應變措施的對話討論，一同來對抗侵略行為。

Yevheniia Fedotova則提到，烏克蘭在近年，對中國的印象快速改變，現在70％的烏克蘭民眾認為中國對烏克蘭的國家安全造成威脅。她也回顧過去幾年來，烏克蘭自由民主聯盟關注香港、緬甸、維吾爾及台灣議題的努力，並支持烏克蘭的民主活動，也期望大家能一同持續支持民主與人權。

Uliana Dzurliak則提及在烏克蘭當地許多民間組織已有超過九成在進行急救以及災難預防的訓練，並強調公民社會參與國防及強化民房能力的重要性。Maria Makarovych表示戰爭的殘酷對烏克蘭的文化與語言產生莫大的影響，並分享自身經驗來呼籲國際社會合作與團結的重要性。

民進黨國際部主任李問表示這場座談會聚集了許多抱持共同的理念與原則的夥伴，大家共同相信台灣必須繼續和烏克蘭站在一起，持續支持人權和民主價值是大家一同推動的目標。

他說，過去兩年以來，持續看到台灣對於烏克蘭的支持，包括政府還有公民團體，期盼未來能繼續推廣並鼓勵更多草根性的交流，讓雙方公民團體、青年組織、還有教育機構，有更多互動與對話。