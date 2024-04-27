外傳前民進黨立委、婦產科醫師出身的林靜儀內定接任衛福部政務次長，負責督導醫療業務；律師、前民進黨立委黃世杰則被內定為法務部政務次長。前立委郭正亮表示，林靜儀的新聞肯定遠遠超過準衛福部長邱泰源、民進黨發言人吳崢。

郭正亮今(27日)在政論節目《新聞大白話》中表示，林靜儀的新聞肯定遠遠超過邱泰源，搞不好還超過吳崢。這就要看賴清德要不要一個很會製造新聞、爭議的次長，他自己要判斷。

郭正亮認為，邱泰源相對比較老實，他沒有像陳時中、薛瑞元都衝到第一線，來跟立委吵架，搞不好到時都是林靜儀代包。這是不是賴清德要的衛福部？衛福部事實上是不好做，總管很多領域，像食藥署最近的食安問題，也是很多風暴。

至於法務部次長。郭正亮表示，黃世杰是哥倫比亞的法學碩士，而且是律師第一名高考及格，他並不是沒有資格。他曾參選立委，由於他是水利會系統出身，政府把水利會沒收後，結果水利會反彈，他才落選。民進黨在桃園最強的就是這一區，他反而輸1000多票。

郭正亮接著指出，黃世杰是律師出身，跟整個法官、檢察官不熟，現在台灣檢察官系統越來越有自己的聲音出現，民進黨自己要去衡量。