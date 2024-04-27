2024新北市客家桐花祭串聯7個行政區61梯次小旅行接力登場。圖/新北市政府提供

2024新北市客家桐花祭於今(27)日於土城五路財神廟往承天禪寺路段花漾登場，市長侯友宜與客家委員會副主委范佐銘、客家事務局長林素琴及土城區長周晉平等，共同邀請大家來新北市踏青賞桐，感受五月雪的魅力。

侯友宜表示，新北市土城區桐花祭源於「土城朝山桐花節」，至今已有27年，今年活動自4月27日起至5月份，在土城、三芝、鶯歌、瑞芳、深坑、石碇、新店7個行政區61梯次小旅行接力登場，歡迎市民朋友一起遊承天禪寺，在桐花樹下一起品嘗客家美食、在地美食、一起喝茶、購買在地伴手禮，在桐花盛開的時節看見「客家」、「桐花」及「新北人文」。

新北市長侯友宜邀請大家來新北市踏青賞桐，感受五月雪的魅力。圖/新北市政府提供

今年活動以「桐樹下食∞茶當鬧熱」為主軸，在桐花樹下一起品味客家美食、一起喝茶，氣氛熱鬧幸福，希望親朋好友相約踏青，同遊山林欣賞落英繽紛，在桐樹下相互分享客家美味小點心，飲客家特色茶，享受山林間的悠閒與愜意，一路上說說鬧鬧，在桐花的相伴下，凝聚加深彼此間的情誼。

今年的客家桐花祭開幕儀式由土城在地客屬社團帶來獨特的樹葉吹奏、二胡及客家歌謠演唱揭開序幕，創作型客家歌手李東軒接力演出，還特別邀請俠客民歌手施孝榮、施少庸父子現場熱唱，Resonance留聲樂團帶來阿卡貝拉精彩表演，現場同步提供專屬限量版明信片、紀念郵戳及郵筒，一起寄信給未來的自己，相約明年桐花祭。此外，富有土城在地特色的桐花市集也是不容錯過，客家傳統美食艾粄、酸柑茶、菜包、粢粑等多項美食，令人垂涎三尺，多樣化的伴手禮及小農產品，都能滿足消費者購物樂趣。

活動也規劃土城、三芝、鶯歌、瑞芳、深坑、石碇及新店等7條61梯次賞桐小旅行路線，土城區4月27日至28日「桐遊土城愛玩客」桐花記憶之旅、 4月27日在三芝區「一桐旅行趣」山海有約之旅、4月27日鶯歌區「桐遊鶯歌樂陶陶」食農之旅、4月28日深坑區「萬福悠桐－輕旅深坑」豆腐文化之旅、4月28日瑞芳區「春日桐花宴」探尋古蹟之旅，尋訪四腳亭砲臺與上天粗坑口煤窯遺址、5月4日石碇區「桐花稼期 花落石碇」淡蘭尋幽之旅及5月5日新店區「花見新店－桐遊二叭子」原生植物園森呼吸之旅，都擁有令人驚豔的桐花美景，不妨趁著春末夏初春暖花開之際，邀請親朋好友來一場山林尋桐之旅，在桐樹下相互分享客家美味小點心，飲客家特色茶，享受與桐花共舞、共享、共遊之趣。

除此之外，新北市還推出「賞桐美食愛分享」、「賞桐景點愛自拍」及「賞桐旅行愛食∞茶」等線上抽獎活動，在5月5日前，至新北市客家局臉書粉書專頁留言分享至新北市各區賞桐美景自拍照，或是自製的美味客家點心或飲品，以及參加各區公所賞桐小旅行的「食∞茶」活動心得，都可以參加抽獎，獎品包含桐花雙寶禮盒、桐花陶瓷杯墊、桐花香皂禮盒等，讓這個春天留下滿滿桐花回憶。

新北市客家局於「新北賞桐官網」貼心提供賞桐資訊供查詢，邀請大家來一趟新北桐花自由行，體驗在地人文、自然風景，樂活漫步新北山林！當然除了賞桐外還能品茶吃美食，來規劃一場浪漫賞桐旅行吧。快上網搜尋「新北賞桐官網」，也請追蹤新北市客家局FB及IG粉絲專頁，了解更多活動詳情。

活動網址：

新北賞桐官網：http://ntpchakka-tung-blossom.com/

新北市客家局FB：https://www.facebook.com/ntpchakka/

新北市客家局IG：https://www.instagram.com/ntpc_hakka/