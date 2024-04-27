沐浴乳、洗髮精跟香皂使用起來的感受不同，各有各自的支持者，一名女網友就分享，一直以來都用肥皂洗澡的先生，近日愛上全聯販售的「親親香皂」，甚至用一塊香皂洗全身，大讚洗完後對頭皮沒有負擔、皮膚滋潤保濕，味道聞起來也很舒服。

一名女網友近日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，家裡的習慣都是用肥皂洗澡，之前看別人介紹了這款「親親香皂」，被推坑後也實際買來用了幾個月，結果發現真的非常好用！

「我家那位可愛的老公現在幾乎都是一塊肥皂洗全身，連頭髮都是喔！」女網友透露，先生是頭皮敏感的體質，以前使用洗髮精有時候還是會出現頭皮屑，使用「親親香皂」一陣子後發現皮膚很滋潤保濕，拿來洗頭後更驚覺頭皮感受非常舒服，直接成為忠實使用者，「我聞起來很舒服，沒有很可怕的香味，沒想到這塊香皂這麼優秀」。

其他人也分享「這款是南僑集團的，蠻好用的」、「買一盒兩個只要136元，真的不錯」、「美琪有香皂、藥皂，用起來也很不錯」、「我有段時間都是用水晶皂洗頭」。