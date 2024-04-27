美國疾病管制暨預防中心（CDC）25日示警，至少3名中年婦女感染HIV病毒，原因很可能是在新墨西哥州一家無照營業的美容護膚Spa館做了「吸血鬼美容術」，其中1人重症住院。這是全球文獻登載HIV病毒經由醫美注射（cosmetic injection）傳播的首例。

美國《紐約時報》、哥倫比亞廣播公司（CBS）、國家廣播公司（NBC）周五（26日）報導，CDC周四發布的調查結果顯示，已有3名婦女在新墨西哥州阿爾伯克基（Albuquerque）一家無照美容護膚中心接受低侵入程度的臉部美容課程「吸血鬼美容術」（Vampire Facial）感染愛滋病毒。CDC並未指明業者名稱，但新墨西哥州「貴賓Spa」已於2018年秋天遭衛生當局勒令歇業，原因是美容護膚作業過程可能導致消費者發生包括愛滋病毒在內的血液感染，當時即已引起美媒大幅報導。

新墨西哥州稽查員在「貴賓Spa」廚房發現不少問題，例如櫃台擺著許多裝有血液卻未貼標籤的試管，食物與裝了血的試管還有玻璃瓶裝注射劑一起存放在冰箱裡，抽屜、垃圾桶均查獲拆封的注射器。「貴賓Spa」業主德魯伊資（Maria Ramos de Ruiz）2022年6月承認5項無照行醫罪名，皆屬重罪，遭處3年6個月有期徒刑。

美國CDC證實，至少3名婦女因為一種低侵入程度的醫美注射而感染愛滋病毒。

業者客戶資料多所疏漏，調查人員難以迅速通知可能曝險的消費者，最終有消費者及其性伴侶總計198人接受篩查，有感染風險的59名消費者之中，20人做過吸血鬼美容術，39人做過肉毒桿菌注射等其他項目，時間介於2018年春季至秋季，然而確切的感染途徑一直未能查明。

CDC報告稱，一名中年婦女顧客2018年出國旅遊期間驗出HIV陽性，她並無注射毒品紀錄，近期亦無輸血，也未與HIV陽性者發生性接觸，但曾於新墨西哥州一家護膚中心做過吸血鬼美容術，業者因而引起新墨西哥州官員注意；同一年另名顧客按照壽險要求接受常規健檢時發現感染愛滋病毒。第3例直到2023年因愛滋相關重症住院時才得知感染HIV。

上述3例屬於1組感染高度相似愛滋病毒株的5起個案，5人之中有4人是女性且都在出包的護膚中心做過吸血鬼美容術。第5人是男性，他與上述4名女性之一有性關係。第1例確定感染愛滋後不久護膚中心就關門大吉，後續4人在2018至2023年確診。這5人感染的病株確切來源不明，但研究人員認為其中有人在接受吸血鬼美容術之前可能就已感染。

「吸血鬼美容術」可修補皮膚、恢復彈性，但在衛生條件欠佳的情況下施作，很可能對健康造成重大威脅。

報告顯示，這家護膚中心似乎把一些用過1次就必須丟棄的備品拿來重複使用。調查人員說，稽查過程不僅發現針頭明顯重複使用，血液樣本也有同樣問題，裝了血液的小玻璃瓶沒有標籤，也沒有標明樣本所屬人的出生日期、採血日期，瓶口彌封處有多次重複刺穿的痕跡。

CDC要求所有提供美容注射服務的護膚業者必須採取適當的感染控制措施，有助於防止愛滋病這類透過血液感染的疾病傳播；消費者應該要求服務人員當面拆封注射針頭與注射劑玻璃瓶，抽血時也要確認瓶身貼了自己的姓名、出生日期與抽血日期。

高濃度血小板血漿注射術（Platelet-Rich Plasma Injections）簡稱PRP注射術，用於骨骼肌肉避免術後排斥問題，醫美界俗稱「吸血鬼美容術」，比起正規拉皮手術更實惠、侵入程度也更低。此術利用患者自身血液分離出高濃度的血小板血漿，再以細微針頭注入臉部皮膚，術程難免滿臉血跡，若施作得當可收縮小毛孔、減少細紋之效，也有助於修復老化、痘瘡、日曬造成的損傷，讓皮膚恢復彈性明顯回春，美國娛樂圈實境秀名人金卡戴珊（Kim Kardashian）2013年術後曾發布自己滿臉沾血的照片。在消毒欠佳的情況下，此術可能會帶來嚴重健康風險。