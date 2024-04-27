國寶級女星林青霞昔日拍攝電影《新龍門客棧》時意外受傷，劇組找來一名大陸女星施懿擔任替身，五官和神韻都與林青霞十分相似，連她本人都認證；施懿也憑此特點走紅，拍了不少作品，卻在1995年後消失螢光幕，後來才傳出她疑似因為耍大牌遭封殺至今近30年。

林青霞主演的經典電影《新龍門客棧》，俊美形象到現在還刻在不少觀眾的腦中，但當初拍攝時，傳出林青霞眼角膜遭竹箭羽毛刮傷的消息，臨時找來了女星施懿擔任林青霞的替身，完成了部分片段；電影播出後大獲好評外，施懿也成功打開知名度。

林青霞（左）拍《新龍門客棧》時受傷，劇組找到大陸女演員施懿（右），她的長相被林青霞本人認證與自己相似。（圖／摘自微博）

據悉，施懿的長相連林青霞本人都曾感嘆，「大陸真的很大，很難相信會找得到與自己如此相似的人」；自此施懿也受到不少工作邀約，演出不少電視劇，在台灣電視劇《亂世不了情》中風采還壓過主角趙雅芝；不過，1995年施懿與趙薇合作電視劇《姐姐妹妹闖北京》後，就消失演藝圈，音訊全無。

之後許多人好奇施懿到底去哪了，有傳聞指出施懿因為耍大牌才遭到封殺，但確切原因不明。而施懿過去其實是一名舞蹈演員，長髮及腰加上濃眉大眼，當時兩人對比照曝光後，還被網友形容是「真假難辨」。