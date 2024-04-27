嘉義1名人夫與越南籍妻子結婚5年，在二寶出世時他接獲噩耗，妻子跟她說女兒不是他的，因此他對小王提出告訴，請求損害賠償30萬，法院審理後判小王須賠償30萬。可上訴。

人夫主張，他與妻子於106年8月15日結婚，育有1子，起初兩人生活相安無事，但於112年1月8日妻子產下1女，並告知人夫該女與他並無血緣關係，為求事實真相，人夫與妻子所產之女進行DNA確認確與原告無血緣關係，追問下才知小王是妻子的同鄉同事。

妻子坦承，於110年9月工作時認識小王，期間雙方不時以Facebook通訊軟體聯繫交談，並多次發生性行為，產下之女係小王的，且小王亦多次慫恿原告之妻離婚，已對於原告之配偶權及家庭和諧關係之破壞，顯有對原告婚姻損害之具體事實，被告侵害原告之配偶權，依原告與原告之妻結婚5年有餘，原告為家庭的付出，以及原告在社會上及親友間的名譽地位，面對被外遇事實的精神打擊，無臉面對未來親友間的詢問，請求被告賠償精神慰撫金30萬元。

法院認為，2人交往期間被告還屢跟原告之妻提出情人節買對戒、結婚婚紗款式，且交往1年怎麼還沒有要離婚，要求原告之妻帶小孩搬出來跟被告住，且告知若原告知道小孩不是他的去報警就完蛋等語，應可認定被告明知原告之妻為有配偶之人，且有多次與原告之妻發生性行為及生下子女，堪信原告上開主張為真實。審酌雙方身分、地位、資力與加害之程度及其他各種情形等情，認為原告可以請求被告賠償的精神慰撫金以30萬元為適當。可上訴。