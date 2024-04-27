廣州龍捲風為3級強龍捲，災調進行中。（大灣區之聲）

大陸大灣區之聲報導，廣東省氣象局27日晚上發布廣州市白雲區鐘落潭鎮龍捲風情況說明。初步研判，龍捲風強度為3級，屬強龍捲，龍捲影響距離約1公里，災調仍在進行中。

龍捲風發生時間及地點為2024年4月27日15時前後，廣州白雲區鐘落潭鎮良田村（白雲區與花都區交界處）附近，距離龍捲風發生點約2.8公里的良田村氣象站錄得最大陣風20.6米／秒（8級）。

15時05分左右，廣州市氣象局、白雲區氣象局接到網友關於鐘落潭鎮附近出現龍捲風的爆料。得知這一資訊後，白雲區氣象局第一時間派出工作人員赴鐘落潭鎮，與白雲區應急管理局聯合開展現場調查。

廣東省氣象局15時30分已組織佛山龍捲風研究中心、省氣象臺和廣州市局專家團隊赴現場災調，初步研判龍捲風強度為3級，屬強龍捲，龍捲影響距離約1公里，災調仍在進行中。

廣州多區暴雨紅色、雷雨大風紅色、冰雹橙色預警已生效，廣州提醒雷擊大風致災風險極高。網友拍到白雲區突發龍捲風，有電力設備受損，火花四濺。