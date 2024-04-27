田馥甄（Hebe）2年前因在裴洛西訪台期間，在IG限時動態曬出吃義大利麵的照片，遭大陸網友抵制，而她5月將受邀到大陸音樂節演出，形同解禁，卻仍引來部分網友不滿，事件延燒多日，今（27日）主辦也公告她不會參加表演。

田馥甄本來5月將到天津參加音樂節表演，未料今主辦在微博發文，遺憾通知大家，因活動籌備原因，「田馥甄將不參加5月2日泡泡島音樂與藝術節·京津冀站SOSO STAGE的表演」，並再次對外道歉，感謝大家的理解與支持，也針對退票事宜公告。

而田馥甄本人也轉發貼文，並表示「很遺憾五一假期無法依約到天津跟大家見面，但心還是熱的，歌還是在唱著，我們後會有期，相信再相遇就是最好的時辰，祝福大家平平安安，享受美好的假期和音樂饗宴」。粉絲見狀都表示非常遺憾，期待下次能親自到現場聽到她的歌聲。

田馥甄所屬經紀公司樂來樂好表示：「音樂節主辦單位鑑於安全考量，決定取消此次音樂節的演出，馥甄得知消息後深感遺憾，抱歉未能依約跟歌迷在舞台相見，但相信後會有期，期待以歌相會在那最美好的時辰。」

其實，之前泡泡島音樂節公開邀請田馥甄當嘉賓時，就受到部分網友抵制，讓主辦單位急喊「一家人」，希望平息輿論，而田馥甄也低調表示很期待演出，「站在舞台上能唱想唱的歌，可以見到想見的的人都是最幸福的。」