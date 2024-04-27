台北市信義區的寶林茶室A13食品中毒案件 已造成3死，百貨業者坦言，事件發生後對餐飲生意大受影響，尤其是中式餐廳，很多家庭聚餐、中高齡顧客都減少上門光顧的機會，西式、日式、義式等年輕人喜愛的餐廳，則較不受影響；百貨業者透露，衛生局近來針對百貨公司內的餐飲進行安全檢查，對比過往例行性的檢查更為嚴格，希望藉此為消費者的食品安全把關。

遠東SOGO天母店店長蕭淑英表示，北市衛生局已對百貨公司內的餐飲業者做檢查，包括員工健康資料有無過期、食物來源、分配各店、食品生產(如蛋糕製造日期)、店內汙水排水系統等都逐一檢查，細節甚至到冰箱把手、冰箱溫度等都做了檢查並有明確規範。

蕭淑英表示，衛生局人員有限，短時間內做通盤檢查確實很辛苦，不過，餐飲業拉高食品衛生標準，管理更嚴格，對顧客安全才更有保障，她也預估，這波母親節檔期餐飲業生意慢慢回籠，可以維持去年的營業水準。