立法院26日召開院會，民進黨團提出國會改革相關法案盼逕付二讀，遭國民黨團反對，民眾黨團又不投票，民進黨立委范雲要求民眾黨立委黃國昌表態時，遭怒吼「我有欠妳喔」。范雲表示，她被黃咆哮噴了滿臉口水。媒體人黃揚明表示，就算民眾黨沒有投贊成票，民進黨這個法案還是會在司法委員會審查，並沒有被否決。民進黨的動作只是做賊喊抓賊，他們就是要貼標籤，認為民眾黨上班不投票，把所謂的政敵一個一個消滅。

黃揚明27日在中天《週末大爆卦》節目中表示，民進黨這個法案在司法委員會審理中，只是沒有送出委員會。他們要變更議程，把這個案子逕付二讀，跳過司法委員會，直接送院會，跟國民黨、民眾黨的國會改革案併案處理，這是程序性的突襲。昨天根本不是審這個案子，而是審理程序進行表決。

黃揚明接著點出，范雲跑去黃國昌說，「你不是答應我」，這是挑釁，她前幾天還罵過黃國昌，黃國昌現在當然對她有意見，她還跑來罵黃國昌為什麼不投票。范雲為什麼不先去跟民眾黨團尋求支持。民眾黨要不要投票，本來就是民眾黨自己要決定的，

黃揚明認為，民進黨就是要說，民眾黨上班不投票，辜負納稅人。但民進黨過去8年恣意妄為，把民意反對的東西通通過了，這叫什麼？不只是怠惰，而是背著民意走。所以這一屆席次才會不過半，因為民眾受夠了。

黃揚明更表示，26日就算民眾黨沒有投贊成票，民進黨這個法案還是會在司法委員會審查，並沒有被否決。民進黨的動作只是做賊喊抓賊，他們就是要貼標籤，把所謂的政敵一個一個消滅。