對於美國將在菲律賓部署堤豐（Typhon）陸基中程飛彈系統，前立委郭正亮披露，這件事情太嚴重了！未來中國大陸也會有一些策略反制，這比美日安保升級、美菲軍演更重要百倍！這是真正在發生的軍事對峙事件，而且有可能導致真正軍事衝突！

美國太平洋陸軍司令部4月15日證實，將在菲律賓部署堤豐（Typhon）陸基機動飛彈系統，可發射標準飛彈，射程300公里；也可發射戰斧巡弋飛彈，射程1200公里；以及遠程高超音速武器，射程 2,776 公里。是自冷戰結束以來，美國首次在區域內部署陸基中程導彈，也是自美國總統川普於2019年退出《中程飛彈條約》後，美國首次部署此類武器。

前立委郭正亮24日在網路直播節目《亮子立學》分析，美國曾經於1959年在土耳其部署中程導彈，蘇聯隨即在1962年製造「古巴導彈危機」。最後美國總統甘迺迪派他弟弟赴蘇聯當密使，希望蘇聯撤走載運飛彈到古巴的船艦，並承諾土耳其的導彈也會移走。

蘇聯答應甘迺迪建議，把運載導彈的軍艦退出佛羅里達外海，美國歡聲雷動，把甘迺迪看成英雄，民調飆高。隔年，甘迺迪就把部署在土耳其的導彈撤出。

郭正亮披露，布林肯這次訪問大陸，就是大陸邀請的，表示大陸有話要跟布林肯說，「我認為一定是這件事，因為這件事情太嚴重了！」

郭正亮指出，事後就看到中國大陸無人機「偵7」出現在菲律賓海附近，持續飛行了7000公里，高度18000公尺，飛行時間10小時。並且中共政治局委員在北京接見古巴軍方政治部主任，支持古巴軍隊建設發展。俄羅斯更直白，稱不排除在古巴重新部署導彈。

郭正亮認為，未來中國大陸也會有一些策略反制，因為美國在菲律賓部署堤豐中程導彈系統是里程碑事件，他建議要關注這件事，這比美日安保升級、美菲軍演更重要百倍！這是真正在發生的軍事對峙事件，而且有可能導致真正軍事衝突，必然影響美中在印太地區的較勁，決定誰才是真正的老大。