烏克蘭籍男子Valeriy一家三口在台南安平港修繕船隻期間，獲得台南市政府及許多民間企業團體及善心人士的關心與幫助。（市府提供／洪榮志台南傳真）

烏克蘭籍男子Valeriy帶著妻兒一家三口為逃避戰亂開船到海外，去年行經台灣海峽時船隻故障，之後抵達台南安平港獲得免費修繕。經修繕完成、下水測試確認安全無虞後，Valeriy一家27日啟航離開台南，預計將跨越太平洋航向加拿大。臨行前，對所有幫助過他們的台南人表達感謝，市長黃偉哲也致上祝福，期盼他們能順利在加拿大開啟新生活。

今年2月黃偉哲獲悉此事後，即指示市府各單位提供協助。Valeriy一家人停留台南修繕船隻期間，市府除透過新聞號召資源協助，社會局也派專人關懷協助他們的生活，並提供急難救助資源，漁港所亦協助安排下水測試的泊位。

另外，許多台南的企業、團體與個人，在聽聞Valeriy一家的故事後，更紛紛主動提供船隻修繕，以及食衣住行等生活上的實質協助。

黃偉哲指出，非常感謝許多民間企業團體及善心人士，願意投入關懷Valeriy一家，透過公私部門的協力，讓飽受戰亂不得不孤身飄蕩在外的他們，獲得許多溫暖與支持。

黃偉哲認為，此次協力接待素不相識的Valeriy一家，也證明台南是一個充滿愛的城市；台南人的愛心，更是社會良善力量循環的基礎，期盼承載著台南眾多愛心航向加拿大的Valeriy一家，擁有光明燦爛的未來。