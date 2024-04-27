大陸《農民日報》27日報導，大陸近日有網路自媒體發布傳播貼文、短影音，稱「收割未成熟小麥作青貯飼料，一畝地收入可達到1500元（人民幣，下同）」，大陸農業農村部相關司局負責人表示，該部對此高度重視，已核查相關資訊，發現網傳貼文中基本沒有具體時間、地點。透過溯源查找圖片、視訊，核實貼文，有的是舊圖新發，有的是其他作物張冠李戴，還有的是推銷割草機具，都是不實資訊。

該負責人表示，青貯飼料的主要原料是青貯玉米，地頭收購價在500元╱噸左右，而收割未成熟小麥用作青貯，畝生物產量不到1.5噸，按網傳1500元╱畝計算，折合收購價超過1000元╱噸，遠高於青貯玉米，且小麥的飼用價值僅相當於青貯玉米的70％左右，從營養價值、經濟價值來說，收割未成熟小麥用作青貯既不划算，也不合常理。

從近些年情況看，只有少數奶牛養殖場在配套飼草料地上輪作倒茬種植一些飼用小麥，用來作青貯飼料。2022年受前一年北方嚴重秋汛影響，黃淮海地區個別養殖場青貯玉米收貯量不足，所以增加收貯了少量口糧小麥作補充。而今年據中國奶業協會調度和各地反映，奶牛養殖場青貯飼料供給正常，沒有出現短缺現象。

該負責人表示，小麥是重要的口糧作物，面積和產量占全年糧食的1╱5以上，又是全年糧食生產的第一季，夏糧小麥首戰告捷對奪取全年糧食豐收至關重要。當前，主產區小麥長勢良好，一二類苗比例較去年高1個百分點，要珍惜來之不易的小麥生產好形勢。

下一步，大陸農業農村部將指導各小麥主產區強化後期田間管理，落實「一噴三防」措施，抓好赤黴病、條銹病、穗期蚜蟲等重大病蟲害防控，制定應對「爛場雨」應急預案，確保顆粒歸倉。如發現割青毀麥問題線索，可打大陸農業農村部熱線電話010-59191312。