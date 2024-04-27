駒木根葵汰（左）、新原泰佑在《25時，赤坂見》中首集就激吻。（GagaOOLala提供）

同志影音串流平台GagaOOLala攜手以《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》成為BL翹楚的日本東京電視台（TV Tokyo），推出暢銷超過120萬冊同名漫畫、改編大尺度BL影集《25時，赤坂見》（At 25：00, in Akasaka），本月18日正式全球上線，不只大舉在東京鬧區街頭巨型電視牆亮相，第一集開播後更立刻帶來跨洋討論旋風，除了台灣與日本以外，在美國、泰國、德國、英國等區域也意外受到廣大歡迎，迎來跨語系粉絲好評留言，好口碑國際延燒。

該劇由新原泰佑與駒木根葵汰主演，第一集由新原泰佑所飾演的菜鳥演員白崎由岐出發，講述餐廳服務生白崎試鏡被選上成為新戲《白日夢》的主演演員，將與駒木根葵汰所飾演的當紅明星羽山麻水合演BL劇扮情侶。其中讓台灣劇迷最津津樂道之處，便是影集一開場白崎打工任職的餐廳，竟是一間名為「台灣夜市」的台式熱炒店，從紅燈籠、黃底紅字招牌、紅色板凳，到台灣本土知名電鍋、啤酒招牌等等，滿滿的台式元素出現在主流日劇中，格外親切。而台灣場景躍上日劇於日本主流電視台與全球平台放送，也成為有趣的另類文化輸出。

而在第一集尾聲，沒有與男性發生過關係的白崎，為了演出男男情侶的角色田調，突發奇想決定造訪同志酒吧尋歡，希望從親密互動中獲得表演靈感，沒想到意外與羽山學長巧遇，為了保護白崎被其他酒客搭訕，羽山學長霸氣宣示主權：「如果做愛對象是我的話，不行嗎？」不只毛遂自薦當白崎約砲對象，還主動獻上一吻。此舉立刻引起網友暴動，興奮留言「不可能第一集就開大絕！」刺激灑糖情節果然獲得熱烈回響。

除了故事本身精彩、演員魅力滿點以外，該劇在精緻美術與造型、唯美攝影風格、多元豐富場景等方面，也充分展現本次台日合製的高製作水準與品質把關的堅持，於成品中各處細節中嶄露無遺，播出後受到高度肯定，紛紛讚賞讓人想繼續追下去。而在第二集中，一開場就上演「全裸相擁」、「回學長家」等爆炸性場面，緊接著甜蜜的第一次遊樂園模擬約會戲碼，充滿曖昧元素，給足觀眾想要的感官饗宴與戀愛悸動。

《25時，赤坂見》故事描述沒沒無聞的舞台劇演員白崎由岐（新原泰佑 飾）獲得與大學學長羽山麻水（駒木根葵汰 飾）合拍BL劇的絕佳機會，為了尋找靈感，他前往同志場所，卻恰巧被羽山發現，兩人便成為炮友。白崎漸入佳境之際，卻也漸漸地發現自己對羽山抱持著特殊的情感。每週四晚上11點30分在GagaOOLala準時上線。