退役少將栗正傑。（資料照片）

退役少將栗正傑近日回顧他在軍中，帶過的軍隊不下10萬，大家都叫他小栗旅長。他帶過這麼多部隊，最自豪的一件事，敢跟全國觀眾講，就是讓每一個人平平安安退伍回家，沒有出過一件事。不過，他提到，曾有一位弟兄逾假未歸，因為放假回花蓮，媽媽生病，於是到山上打獵給媽媽進補，最後在山裡找到人。

退役少將栗正傑21日在網路節目《下班瀚你聊》回憶，他帶過的軍隊不下10萬，大家都叫他小栗旅長。他當過5次連長、4次旅長，當過各軍團作戰官，除馬祖沒去過外，台灣每一座山的戰術戰略價值、機槍要架在那裡都很清楚，台灣所有防衛計畫他都很熟。

栗正傑說，他帶過這麼多部隊，最自豪的一件事，敢在鏡頭前跟全國觀眾講，就是讓每一個人平平安安退伍回家，沒有出過一件事。不過曾有一件蠻感人的事，曾有一位弟兄逾假未歸，因為放假回花蓮，但媽媽生病，於是到山上打獵給媽媽進補，最後在山裡找到人。因為這位弟兄不太認識字，就請一位預官教他寫字，退伍後已經會看報紙。

至於軍隊管理的問題，栗正傑說，全世界都如此，他曾請教過美軍的將領，美軍也有類似問題，甚至比台灣更複雜。因為美軍有宗教問題、偏激主義等，耗掉99％的精力在注意1％的人力。

栗正傑舉例，新兵在新訓中心時，壓力還不是最大，因為大家一起吃飯，一起受訓。壓力最大是剛下部隊，尤其是外島，面對新的長官、同僚，很多事情都不懂，都要由老兵教他，新兵會很緊張。

栗正傑說，他會請幹部先幫新兵把休假時回台灣的機票買好，跟新兵說，除非打仗，否則一到休假就可以準時回台灣，機票都買好了，現在就可以打電話回家，跟爸媽或女友約時間見面，新兵這時就會很安心。