全台首創的大型超慢跑活動「1920市政核心超慢跑」，27日開跑，吸引逾2,000位跑者共同參與，一起漫遊台中市政核心，大嗑頂級補給！

活動邀請到台灣馬拉松紀錄保持人許績勝，帶領All Young團隊組一起超慢跑；更請來有「國軍冠軍教練」之稱，在YOUTUBE上擁千萬點閱率超高人氣的徐棟英教官擔任代言人，當天除了親自教學、介紹超慢跑，更下場帶隊與個人組跑者超慢跑。

徐棟英表示，超慢跑完全沒有場地限制，全年齡的人都可以做。運動時間建議1周累積150分鐘以上為目標，如一次無法完成較長時間，可以10分鐘為單位累積；對於想要降血脂、降血壓或者減重的三類人，最重要的是，在跑的時候應保持身體舒適狀態，記住四口訣「不痠、不痛、不硬、不喘」，只要每天這樣累加律動90～120分鐘，效果也都會慢慢出來。

本次「1920市政核心超慢跑」路線環繞低密度、高綠覆率的北單元二重劃區，該區域特色為低密度、純住宅區，如同紐約中央公園、或台北大安森林公園的生活感，也不時有跑者途經兼具防洪、文化、生態、景觀功能的黎明水岸綠帶及黎新公園時停留駐足。

主辦單位優漾複合運動會館，除了用心規劃路線，考量當天氣候，現場也預備數千件輕備雨衣供跑者索取；優漾攤位更設置運動防護團隊，帶來運動按摩體驗；在公園的另一側，則設有遊戲互動區，跑友們可以在路線上的各個補給站完成有獎徵答，回到會場後就可以到遊戲互動區參加轉盤抽獎。

另外，跑者最期待的頂級補給，主辦單位在全程6.2公里設有五個補給站，每站都有頂級補給，尤其第三站設在「雙橡園1920」的基地，提供烏魚子、龍膽石斑、龍蝦、干貝、松葉蟹、肋排等多道頂級補給，更將頂級補給融入完賽餐點內，有骰子牛、烤豬、石虎山蕉等，大獲好評。

此外，冠名贊助單位雙橡園開發，以住戶生活為出發點，結合建築、藝術、優＋生活的理念，共號召逾300位會員共同參與，並在會場的專屬會員帳篷內，提供多道頂級補給自助餐檯，讓會員及其朋友們能更優雅地享用。

值得一提的是，雙橡園以永續經營的理念實踐企業社會責任(CSR)，近期也與臺大實驗林簽署合作意向書，未來將整合雙方資源，達成ESG環境永續之願景，本次雙橡園式酒店御邸的物業服務團隊，也提供臺大實驗林所生產的紅茶，親手製成冷泡紅茶送給會員，體貼備至的款待服務令人稱羨。