綜合外媒報導，布林肯此行期間，先後與中共中央外事辦主任兼外長王毅、中國國家主席習近平等高層官員會晤，中方會後公布五點共識，以同意將舉行中美人工智慧政府間對話會議，作為最受矚目的焦點之一。
BBC引述香港大學建立當代中國與世界研究中心創始主任李成認為，舊金山「習拜會」反映出，中美雖然競爭激烈，但都設置底線，例如在AI領域同意禁止AI管控核武器及無人機，顯示雙邊皆意識到背後的慘烈後果。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日結束訪中行，雙邊同意將保持高層交往和各層級接觸，並就美中禁毒、氣候變遷和人工智慧（AI）領域達成合作共識。布林肯會後預告，美國和中國將在未來幾周內就AI議題舉行首次會談。
綜合外媒報導，布林肯此行期間，先後與中共中央外事辦主任兼外長王毅、中國國家主席習近平等高層官員會晤，中方會後公布五點共識，以同意將舉行中美人工智慧政府間對話會議，作為最受矚目的焦點之一。
BBC引述香港大學建立當代中國與世界研究中心創始主任李成認為，舊金山「習拜會」反映出，中美雖然競爭激烈，但都設置底線，例如在AI領域同意禁止AI管控核武器及無人機，顯示雙邊皆意識到背後的慘烈後果。
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