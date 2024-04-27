美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日結束訪中行，雙邊同意將保持高層交往和各層級接觸，並就美中禁毒、氣候變遷和人工智慧（AI）領域達成合作共識。布林肯會後預告，美國和中國將在未來幾周內就AI議題舉行首次會談。