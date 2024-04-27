世界衛生組織（WHO）26日表示，新冠肺炎疫情期間廣泛濫用抗生素，不僅沒有改善臨床結果，反而增加耐藥性，讓微生物的威脅日益加重 。世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）也強調，世衛在疫情期間從未建議使用抗生素治療新冠病毒。

世衛指出，只有8％的新冠病患在患有可用抗生素治療的細菌感染，實際上卻有75％病患使用抗生素，目的只是為了「以防萬一」。哈里斯稱，世衛從一開始就明確表示新冠病毒是一種病毒，而非一種細菌，因此從未發出任何建議要求醫師使用抗生素。

據統計，抗生素使用率從西太平洋的33％到東地中海和非洲的83％不等。2020年至2022年，歐洲和美洲抗生素的處方量隨時間推移有所減少，非洲卻有所增加。數據也顯示，新冠重症患者使用抗生素的比例最高，全球平均約81％。輕度或中度患者的抗生素使用在各地區之間存在極大差異，其中非洲的使用率最高，達79％。

世衛組織發現，全球最常使用的細菌抑制抗生素更有可能產生「抗微生物藥物抗藥性」，令人深感擔憂。而且，使用抗生素並未改善新冠病毒患者的臨床療效；使用抗生素還可能傷害沒有細菌感染的病患。

抗微生物藥物抗藥性對細菌、寄生蟲、病毒和真菌引起的一系列感染造成負面影響。隨著時間推移，細菌不再對藥物產生反應，使感染更難治療，並增加疾病傳播、重症和死亡的風險。

抗微生物藥物（包括抗生素、抗病毒藥、抗真菌藥物和抗寄生蟲藥）是用於預防和治療人類、動物和植物感染的藥物。產生抗微生物藥物抗藥性的微生物有時被稱為「超級細菌」。