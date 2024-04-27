新北市樹林區南園里長李培鈺與樹林區長洪崇鏈近日因爲轄區庶務發生爭執，李培鈺坦言自從事件後兩人斷聯至今；洪崇鏈則不願多談，僅表示「感謝關心」。

李培鈺透露，兩人因為兒三公園裝設監視器、北大特區萬坪公園展出龍年主燈安全兩件事發生爭執，李培鈺認為她因將主燈展出安全疑慮問題反映給民政局長林耀長，被洪崇鏈認為「越級報告」而不給兒三公園安裝監視器；洪崇鏈則解釋兩人只是想法不同，監視器是因為全區發展考量。

李培鈺說，她當初只是考量兒三公園假日人不少，龍年主燈牽設的變電箱又裝在距離地板很近的樹上，雖然區公所人員勘查後認為沒問題，但她認為孩童出入加上變電箱沒有保護措施，再度前往現場勘查時才會同步把訊息丟給林耀長，最後林耀長傳訊息給洪崇鏈請他協助。

李培鈺說，未料洪崇鏈認為她越級傳訊息，氣憤打給她反映後又在公所與里長的群組傳訊要里長們有事找他就好，稱「不要什麼事都跟前區長（林耀長）講，這樣子我很難做事情」，讓她十分尷尬，認為她在電話中也向洪崇鏈道歉了，不理解為何還要傳到群組，事件之後兩人也斷聯。

李培鈺說事件不久後，原本她在新北市樹林區辦理行動治理座談會上提出的兒三公園安裝監視器、獲得正面回饋一事突然被駁回，她才會認為是洪崇鏈因為不滿而取消此事，認為不公平，洪崇鏈則表示純粹是因為他需要考量全區的發展，不能只考慮到單獨一里，若是每個里都要求安裝監視器的話經費將會很可觀。

洪崇鏈說，兩人沒有吵架，只是想法不太一樣，其他不願多談、感謝關心。